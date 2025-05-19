全球客家研究期刊10年 古秀妃：持續推動知識傳播

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）客委會主委古秀妃今天赴陽明交大客家文化學院參加「全球客家研究」期刊10年耕耘慶祝會，她說，將持續支持與客家文化相關的研究單位及學術機構，推動客家知識傳播與教育深化。

國立陽明交通大學客家文化學院今天舉辦客院20週年特刊「踏實望遠」新書發表會暨「全球客家研究」期刊10年耕耘慶祝會，古秀妃出席表示，陽明交大客院與客委會共同培育客家青年，以及學術開拓全球客家研究，發展台灣客家國際視野。

古秀妃提到，全球客家在各地落地生根，發展不同的腔調差異、使用語彙與文化象徵，展現各地客家主體性，透過研究能了解在地客家獨特性，並了解文化脈絡的豐富。

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古秀妃表示，未來客委會將持續與學界及社會大眾合作，推動客家知識的社會傳播與教育深化。

客委會提供資料指出，2019年起陸續支持陽明交大客院「全球客家研究」期刊出版計畫，此期刊從2013年創刊以來，經過10多年耕耘，榮獲8項國家圖書館獎項，持續將客家研究推向世界。（編輯：張雅淨）1140519