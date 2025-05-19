報稅展延國庫調度需求 財部6月加發600億國庫券

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（中央社記者張璦台北19日電）根據今年第2季國庫券發行計畫，原規劃4月發行2期國庫券，5月及6月於必要時發行。財政部國庫署今天指出，因應所得稅結算申報及繳納期限展延的國庫調度需求，財政部6月將加發2期國庫券，數額各新台幣300億元，合計600億元。

國庫署表示，目前訂於6月2日委託中央銀行標售「財114-4期」國庫券300億元，期限為91天期，發行日為民國114年6月3日，到期日為114年9月2日；另訂於6月11日委託中央銀行標售「財114-5期」國庫券300億元，期限為28天期，發行日為114年6月12日，到期日為114年7月10日。

國庫署表示，各銀行、保險業、證券商、票券金融公司及中華郵政股份有限公司，均可直接參加國庫券投標；自然人及其他法人如欲購買，要委託「票券金融管理法」所規定的票券商，以票券商名義參加投標。標售方式採單一利率標，按貼現方式公開標售發行。

此外，國庫署副署長馬小惠今天在例行記者會指出，今年截至4月底，無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共計14件，總金額6660萬397元，全數歸入國庫，供國家政務推動統籌運用。

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馬小惠表示，今年前4月無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，相較113年同期件數少2件，不過總金額增加2845萬8986元，主因今年前4月有單筆大案、金額高達3485萬元，這也是近10年來單筆第5大案。

根據民法規定，無人承認繼承遺產於公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，若有賸餘，歸屬國庫，其中現金部分歸入國庫，不動產等非現金部分移交財政部國產署；實務上會由法院選任遺產管理人，如律師、地政士、會計師等代為處理。（編輯：林家嫻）1140519