民眾黨團質疑偽造學歷 江雅綺：科技部已判定無造假

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（中央社記者陳俊華、楊堯茹台北19日電）民眾黨團今天質疑新任駐英國公使江雅綺偽造學歷被國家認證，嚴重影響駐外人員士氣，恐影響外交界對台觀感。江雅綺透過外交部表示，科技部111年新聞稿已完整說明，並判定無所謂學歷造假，檢舉案不成立。

總統府今天發布總統令，駐英國公使柳惠千已准退職，應予免職，任命江雅綺為駐英國公使。江雅綺是台灣大學法律系學士、英國里茲大學法學院網路法學碩士、英國里茲大學法學院博士候選人、英國杜倫大學社會科學與健康學院博士。

台灣民眾黨立法院黨團下午透過新聞稿說，江雅綺曾在民國111年遭科技部認證學歷造假，科技部111年6月26日新聞稿指出：「江雅綺在科技部擔任法規會專員所填寫最高學歷主修學門系所欄位，填寫為法學院均為不實學歷」，科技部更據此要求江雅綺更正「其所申請本部研究計畫之相關申請資料，避免爾後再有爭議」。

民眾黨團指出，科技部新聞稿毫不留情面，批江雅綺學歷登載不實，不但斲傷學者個人學術聲譽，也可能影響學術資源分配公正性，且因為江雅綺事件，會在必要時對「科技部學術倫理案件處理及審議要點」進行滾動修正。

民眾黨團質疑，江雅綺多年來不僅到處以「英國杜倫大學法學博士」混跡江湖、申請國家補助經費，更屢屢以「假博士」身分出現在新聞媒體、國立大學招生海報中，更出任文化部、科技部、交通部法規會委員，與資策會計畫顧問、台電公司董事，觸角極廣、可謂包山包海。

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根據外交部提供回應，有關外界質疑江雅綺學歷部份，江雅綺表示，她的英國指導教授與英國法學院院長都曾說明原由，科技部111年6月26日新聞稿也已完整說明，並判定無所謂學歷造假情形，檢舉案不成立。

外交部指出，江雅綺政務公使是以副代表名義對外，未來將襄助館長推展台英雙邊業務，其選派考量外交政策、整體業務需要及當事人資歷背景與專業能力，以適才適所為原則。派任均符合人事任命法規，以期發揮最大外交戰力。（編輯：謝佳珍）1140519