史迪奇巨型雕像現蹤信義區 金針菇自曝是20年粉絲

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（中央社記者王心妤台北19日電）真人版電影「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）上映在即，史迪奇在預告中毛茸茸的模樣融化粉絲的心，百萬訂閱YouTuber金針菇也自稱是喜歡史迪奇逾20年的大粉絲。

電影公司耗時10個月打造4公尺高的巨型史迪奇雕像，並將雕像放在台北市信義區，邀金針菇和藝人阿Ken為雕像揭幕，還有50名粉絲參與活動，其中不少人都穿上史迪奇的服裝應援。

金針菇提到，從小就受姊姊影響很喜歡「星際寶貝」，家裡有各種史迪奇的周邊商品，已經是20年以上的資深粉絲。從看到真人版預告後就深深著迷，也很期待電影上映，尤其想看到史迪奇來到地球後搞破壞的調皮畫面。

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金針菇表示，能為史迪奇巨型雕像揭幕是完成兒時夢想，「史迪奇陪伴我走過無數成長時光，也是我和家人的共同語言，因為他讓我和家人更靠近。」她也號召觀眾進戲院支持並感受那份關於「歐哈納」（Ohana，家人之意）的溫馨。

「星際寶貝：史迪奇」將於22日全台上映。（編輯：張雅淨）1140519