南韓總統候選人首場電視辯論 李在明親中言論成焦點

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（中央社首爾19日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅因戒嚴風波而遭彈劾下台，南韓提前於6月3日改選總統。4名總統候選人18日舉行首場電視辯論，目前支持率最高的共同民主黨候選人李在明的「不介入兩岸問題」親中言論成為對手攻擊目標。

韓聯社報導，保守派執政黨「國民力量黨」候選人金文洙在辯論中表示，從美國的立場來看，李在明不斷釋放令人震驚的訊號。

改革新黨候選人李俊錫也質疑，李在明提議不要插手台海兩岸問題，言論太過親中；如果美國抱持「南、北韓打起來也無所謂」的立場，南韓該怎麼辦

面對對手的親中質疑，李在明回應，上述2位候選人的看法流於片面，應以國家利益為核心來評估台海問題，南韓沒必要深度介入兩岸問題。

李在明也反批，對手對他猛貼「親中標籤」的行為極其不妥，應根據實際情勢做出靈活判斷，而判斷的標準應是南韓的國家利益。

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李在明指出，韓美同盟無疑是南韓外交與國家安全的重要支柱，必須繼續發展和深化，但這不意味首爾應將所有籌碼都押注在南韓與美國關係上，南韓與中、俄的關係同樣重要，也需要妥善管理。

李在明去年曾公開表示，無論台灣海峽發生什麼狀況、兩岸關係如何發展，都與南韓無涉，南韓只需確保自身發展即可。日前，李在明在進行競選活動時再次提及他先前的發言：「我曾說過，只要向中國說謝謝、向台灣說謝謝，跟其他國家好好相處就好。中國和台灣打不打仗，跟我們有什麼關係？我有說錯嗎？」（編輯：施施/核稿：嚴思祺）1140519