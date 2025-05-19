議員關切輝達落腳北士科配套 北市府：全力協助

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）輝達執行長黃仁勳今天宣布海外總部選址將落腳台北市北投士林，台北市議員游淑慧和林杏兒都樂觀其成，並關切合作模式和配套。北市府表示，會全力協助此案並做好周邊配套。

台北市議會今天進行「質詢及答覆財政建設部門」，國民黨市議員游淑慧質詢問到，北士科（北投士林科技園區）T17、T18終於解套，台北市政府是何時得知此訊息，且外傳新光人壽與輝達（NVIDIA）從去年就開始接觸。

游淑慧認為，T17、T18原本在2023年5月、7月就拿到建照，並預訂開工日申報，去年2、3月進行施工圍籬和進行地質調查等作業。但黃仁勳去年6月來台，開始討論海外總部選址事宜，新壽突於去年9月向北市府提出建築變更設計，外傳是因找到單一大客戶並量身打造建築需求所致。

台北市產發局長陳俊安答詢表示，針對輝達海外總部選址案，黃仁勳宣布落腳北士科，包括T17、T18、T3、T4、T12等市有地狀況和土地資訊，北市府今年初都有提供給輝達參考。

台北市地政局土地開發總隊長黃群也說，新光集團於去年9月提出，北士科T17、T18的基地都市設計審議首次變更設計，但北市府並不知新壽為何要變更設計。

陳俊安補充說，新光集團去年提出變更設計時，只是對建築量體進行修正和調整，未談及有和其他企業合作。

游淑慧提到，現在外界憂慮有無圖利問題，因地上權契約移轉須有2個條件，首先是必須興建完成後取得使照；其次為「地上權契約移轉」涉及需先經北市府同意，否則輝達和新壽沒有資格達成共識和宣布，因為不知未來蓋好後，北市府和議會是否同意。

除此之外，契約中還有容許新壽可將建物的一部或全部，提供給第三人經營管理使用收益，也就是契約中涉及移轉部分，新壽可在不經北市府同意下，配合輝達需求量身打造建物，且蓋好後直接承租給輝達使用管理。

游淑慧詢問，這是否完全不需再經北市府同意，也不需要修約即可進行。陳俊安和黃群都點頭示意。

面對各界憂心有圖利、修改契約問題，游淑慧建議，北市府應對外說明，並認為北市府同意與否共有2條路，第一條就是最麻煩的移轉地上權契約，須等到蓋好後，要輝達承諾同意承受所有地上權契約的權利義務後，再將移轉企劃送北市府審查、同意後才能移轉。

她說，第二條相對簡單，就是回到地上權開發目的，新壽蓋好後進行招商，可單一也可眾多，但目前不知新壽和輝達所簽商業契約為何，但若涉及修約情況下，依照契約相關規定提供給第三人經營管理使用收益最容易，北市府也無立場進行干預。

陳俊安回說，新壽蓋完建物後，可以全部或部分承租、借貸、委託經營給另外一間公司，但若是素地情況下，輝達和北市府直接橫向溝通聯繫會較順暢。台北市長蔣萬安今天受訪時也說，會對輝達投資案全力協助。

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國民黨市議員林杏兒緊接著質詢指出，北市府在法律面和行政面要如何幫輝達解套，社子島居民也蠢蠢欲動，是否有助相關開發，未來士北地區將成經濟重鎮，北市府是否做好配套準備。

陳俊安表示，北市科從廠商進駐後，就一直滾動修正檢討路型和停車格位等情形，希望讓更多企業和人力進駐後，周邊交通可得到紓緩；另隨全國能源轉型，也希望中央持續穩定供電。（編輯：李錫璋）1140519