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丹麥外長會王毅 籲中國勿單方面改變台海現狀

2025/5/19 19:19
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（中央社北京19日綜合外電報導）丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天呼籲中國在台灣海峽「展現克制」、避免「單方面改變」現狀。

拉斯穆森今天在北京會見中國外長王毅。法新社報導，根據聲明，拉斯穆森「呼籲中國政府在台灣海峽展現克制，並強調避免單方面改變現狀的重要性」。

拉斯穆森也說，北京支持俄羅斯對烏克蘭作戰構成「嚴重問題」，他與中方就此進行「坦誠對談」。

拉斯穆森並表示，他已呼籲北京「運用自身對莫斯科的影響力來阻止這場戰爭」，中國作為聯合國安全理事會（UN Security Council）常任理事國，肩負「特別的責任」。

拉斯穆森也與王毅討論到格陵蘭（Greenland），這塊半自治的丹麥領土受到美國總統川普（Donald Trump）垂涎。

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川普堅稱華府基於安全理由必須控制格陵蘭，並拒絕排除使用武力來取得，引發丹麥與美國之間的緊張。

新華社報導，王毅向拉斯穆森表示，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整。但王毅不忘趁機說，希望丹方在涉及「中國主權和領土完整」問題上繼續支持中方「正當立場」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140519

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王毅：中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥主權王毅分別與印巴官方人士通話 強調中國支持停火
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