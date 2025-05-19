三峽重大車禍 衛福部：急救資源充足、持續關注需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北19日電）新北市三峽區北大國小外今天發生重大車禍，衛福部在行政院指示下成立緊急醫療專案並表示，經與地方政府確認，目前新北市醫療量能足夠，將與衛生局建立溝通管道、全力支援。

新北市三峽區北大國小外今天下午發生重大車禍，一輛自小客車不明原因衝撞釀成傷亡。行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰對事故相當痛心，已指示衛生福利部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷患。

衛福部稍早透過臉書（Facebook）發文表示，有關今天下午新北市三峽區北大國小校外發生重大車禍，衛福部長邱泰源已請醫院全力搶救。

衛福部表示，經確認目前新北市醫療量能足夠，除與衛生局建立溝通管道外，衛福部也將全力支援，並願傷者平安渡過。

衛福部醫事司長劉越萍接受媒體電訪表示，目前與地方衛生局聯繫，回覆為醫療量能足夠，並未傳來特殊醫療需求，因此暫時沒有需要其他醫院援助。

透過 Google News 追蹤中央社

至於外界關心，傷者年紀較輕，是否會有兒科醫師人手不足問題。劉越萍說明，因為傷者大多已經有10多歲，身體大小跟成人差不多，因此不會像嬰幼兒有照顧量能問題。

劉越萍指出，任何重大意外事故事件，均有相應緊急醫療應變系統，行之有年，且目前運行如常；不過因為各醫院仍在搶救傷者中，尚不確定是否有進一步需求，會持續關注地方有無特殊醫療需求，給予及時援助。（編輯：張雅淨）1140519