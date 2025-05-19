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學校午餐用部落小米 找回民族味覺兼顧產業發展

2025/5/19 16:22（5/19 16:31 更新）
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民進黨立委伍麗華提出國產部落小米進入學校營養午餐，預計9月全國上路，5月起先在北北基6所、屏東縣23所學校小規模試辦。伍麗華團隊成員黃美珠（圖）19日在瑪家國中啟動記者會準備一系列小米料理，說明小米可以如何入菜，包含小米粽等，供未來營養午餐菜單參考。中央社記者黃郁菁攝 114年5月19日
民進黨立委伍麗華提出國產部落小米進入學校營養午餐，預計9月全國上路，5月起先在北北基6所、屏東縣23所學校小規模試辦。伍麗華團隊成員黃美珠（圖）19日在瑪家國中啟動記者會準備一系列小米料理，說明小米可以如何入菜，包含小米粽等，供未來營養午餐菜單參考。中央社記者黃郁菁攝 114年5月19日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）民進黨籍立委伍麗華提出國產部落小米進入學校營養午餐，預計9月全國上路，5月先於屏東縣及北北基共29所學校試辦；希望找回民族味覺同時，兼顧部落產業發展。

伍麗華提出國產部落小米進入學校營養午餐，教育部、農業部農糧署、原住民族委員會預計今年9月，將國產部落小米正式納入全國學校營養午餐體系。伍麗華建議率先小規模試辦，獲「中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會（團膳公會）」、屏東縣政府及北北基原鄉學校響應，今天在屏東縣瑪家國中舉行「國產部落小米進入學校營養午餐」啟動儀式記者會。

原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur出席表示，隨著現代農業發展，族人以小米為主食習慣逐漸被稻米取代，小米品種也逐漸消失。近2年來，原民會補助產銷班種植小米，希望藉此保種，同時輔導取得農業部3章1Q認定，可以提供學校營養午餐，讓極具營養價值且具有民族意涵的小米，在校內營養午餐傳承，也開啟部落傳統作物保種與產業成功連結。

伍麗華表示，小米不只是食材，也是連結土地與文化的根。教育部「營養午餐專法」上路之前，希望納入進步理念，包含找回「民族味覺」；小米是台灣原生種作物，可是很多孩子都沒吃過，已經變成「麥當勞味覺」，推廣小米不僅是為原住民孩子，也是為全國的孩子。

伍麗華說，小米營養價值高，含高膳食纖維、不含麩質、幫助消化，對於健康極有幫助，適宜作為營養午餐食材。5月起在北北基6所、屏東縣23所學校小規模試辦，為政策舖路。

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「我的夢想是部落自給自足！」從台東前來參與啟動儀式的小米農吳正忠表示，部落年輕勞動力流失，都是老人家在種，近年小米種植面積驟降，價格也無法與進品小米競爭。樂見這樣的計畫促成穩定需求，農民才會願意生產，也希望公家單位協助水源建設、農機具補助等，支持產業發展。他打趣道，否則祖靈都喝進口小米釀的酒，部落都快被詛咒了。

原民會表示，將部落傳統食材帶入校園營養午餐計畫，先由目前部落產量較穩定的小米開始，讓原住民族孩子熟悉傳統作物，能在味覺上與傳統文化產生深刻連結，帶動未來部落傳統小米、紅藜及樹豆產業發展，期能將傳統文化作物復振，增加在地族人收益同時，進而發展出具有氣候韌性、生物多樣性及糧食安全小米、紅藜保種方式。（編輯：李淑華）1140519

教育部、農業部農糧署、原住民族委員會預計今年9月，將國產部落小米正式納入全國學校營養午餐體系，5月先於屏東縣及北北基共29所學校試辦。瑪家國中19日啟動記者會上，也展示小米入菜運用，可煮鹹食也可煮甜食，包含小米甜湯、小米飯、小米粥，小米炒肉及吉拿富等。中央社記者黃郁菁攝 114年5月19日
教育部、農業部農糧署、原住民族委員會預計今年9月，將國產部落小米正式納入全國學校營養午餐體系，5月先於屏東縣及北北基共29所學校試辦。瑪家國中19日啟動記者會上，也展示小米入菜運用，可煮鹹食也可煮甜食，包含小米甜湯、小米飯、小米粥，小米炒肉及吉拿富等。中央社記者黃郁菁攝 114年5月19日
國產部落小米預計今年9月正式納入全國學校營養午餐體系。原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur指出，小米為台灣原生種作物，極具營養價值且有民族意涵，在校內營養午餐傳承同時，也開啟部落傳統作物保種與產業成功連結。中央社記者黃郁菁攝 114年5月19日
國產部落小米預計今年9月正式納入全國學校營養午餐體系。原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur指出，小米為台灣原生種作物，極具營養價值且有民族意涵，在校內營養午餐傳承同時，也開啟部落傳統作物保種與產業成功連結。中央社記者黃郁菁攝 114年5月19日
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