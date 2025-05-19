獅20日回主場派郭俊麟搶勝 龍排曹祐齊先發拚止敗

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職上半季戰績暫居前兩名的球隊統一7-ELEVEn獅隊、味全龍隊明起打2連戰；明天兩隊都派出本土投手先發，獅隊派郭俊麟求延續勝場，龍隊派出本季還沒敗績的曹祐齊盼助球隊止敗。

獅隊明天回到主場台南棒球場迎戰味全龍隊，獅隊近期3連勝，目前戰績以22勝12敗排名首位，領先排名第二的龍隊2.5場勝差，獅隊明天比賽派出本土投手郭俊麟先發。

郭俊麟季前熱身賽期間右後腿拉傷、沒有趕上開季，原本預計5月11日為本季一軍首場先發，但因雨延賽，直到14日才完成本季一軍初登板，對樂天桃猿隊投2.1局被敲出3支安打，投出4次四死球保送，失掉5分責失分吞敗，表現不算理想。

儘管前一場表現不如預期，但獅隊總教練林岳平仍有期待，繼續讓郭俊麟留在先發輪值中，期待下一場先發能拉長投球局數、對球隊有貢獻。

龍隊近期吞下3連敗，明天派出本土投手曹祐齊先發，曹祐齊本季首場先發就是對上獅隊，總計投6局僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，無失分、奪下勝投。

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曹祐齊目前為止本季一軍3場先發出賽，總計投16.1局失掉3分責失分，戰績2勝、沒有敗績，防禦率1.65，明天先發也盼替球隊止敗。

明天另外一場比賽，台鋼雄鷹在嘉義市立棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊都派出洋投先發，雄鷹隊派出艾速特（Eric Stout），桃猿隊則由目前戰績5勝0敗的威能帝（Pedro Fernandez）先發。（編輯：陳仁華）1140519