外資上週在集中市場買超996億元 敲進金融股

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）美中上週意外達成協議，關稅戰降溫，激勵上週台股大漲928.65點或4.44%，16日集中市場指數收在21843.69點。據證交所統計，上週外資在集中市場買超高達新台幣996.68億元。

個股方面，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司為，中信金，買超15萬4380張，以及陽明9萬7551張，和國泰金7萬1448張。

值得注意的是，在新台幣升值趨勢下，金融股成為外資買超的重點族群，除了中信金與國泰金，另外新光金、台新金、凱基金、兆豐金也分占上週外資買超榜第7至第10名。

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賣超榜方面，上週外資自集中市場賣超最多前3名上市公司為群創9萬9406張，仁寶5萬1758張，和神達1萬7412張。

另統計今年初至5月16日止，外資累計賣超5271.30億元，外資總持有股票市值為30兆8652億元，占全體上市股票市值比重43.97%。（編輯：黃國倫）1140519