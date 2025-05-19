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苗栗縣3綠營議員罷免案 領銜人共同聲明喊停

2025/5/19 19:09
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗泛藍立委罷免案因二階連署未達門檻，罷團決定不送件；而藍營基層發起對3名綠營縣議員的罷免案，3名領銜人今天發表共同聲明「停止罷免行動」，呼籲放下仇恨讓苗栗前行。

分別推動苗栗縣第1選區民進黨議員徐筱菁、第5選區無黨籍議員曾玟學、第6選區民進黨議員陳春暖罷免案的3名領銜人許慧琴、黎光明、詹益松，下午透過書面聲明表示，認同苗栗縣長鍾東錦「放下仇恨」的見解，停止對3名綠營議員的罷免行動，並呼籲3名議員「尊重民主、苗栗前行」不要再操弄地方的對立。

3名領銜人指出，在綠軍發起苗栗立委「大罷免」二階連署未達標、12日宣布不送件之後，許多民眾關切對3名綠營議員的罷免行動是否持續，經思考數日，儘管基層仍有「嚥不下這口氣」的聲音，還是決定呼籲民眾放下，停止對3名議員的罷免行動。

聲明表示，呼籲綠營議員應把地方的心聲傳達給中央，「地方可以放下，中央更應該放下」，民主是少數尊重多數，請綠營尊重多數選民的選擇，國家才會進步，才能前行。

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對於罷免行動宣告終止，徐筱菁表示尊重，會持續專注於監督縣政本分；陳春暖告訴中央社，政黨之間難免會立場不同，但自己從事地方民代基層服務工作不分藍綠，能夠停止罷免，總是壓力小了許多。

曾玟學表示，國民黨在立委罷免二階未通過後才宣布停止對議員的「報復罷免」，說明了從一開始就只是充滿算計的打壓和牽制，他從來不害怕面對民意檢視，也早已做好後續應戰的準備。此外，針對邱鎮軍（國民黨籍立委）提告罷團志工、友善店家，他也呼籲停止對公民的追殺，別讓公民因恐懼而失去言論及思想的表達自由。（編輯：李錫璋）1140519

徐筱菁
罷免進二階連署名單一次看 增2民進黨立委遭提議罷免 苗縣3泛綠陣營議員：正面迎戰
曾玟學
罷免苗栗立委二階連署未達門檻 民團：不送件苗栗罷團宣傳車遭砸掀議會話題 鍾東錦：譴責暴力
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