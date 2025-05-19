台中會展中心、綠美圖將試營運 議員憂交通旅宿不足

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中國際會展中心及綠美圖同步在10月試營運。台中市議會今天考察，市議員憂心，鄰近交通與旅宿量能不足，恐影響開館效益，中市府說，周邊有千個停車位，跨局處擬定配套措施。

台中國際會展中心及綠美圖為台中水湳經貿園區兩大國際級指標建築。綠美圖10月28日試營運，12月13日開館；台中國際會展中心6月點交給外貿協會，進行室內裝修，10月21日試營運，首展推出國際五金展，來自70國400個廠商參與。

台中市議會都發建設水利委員會今天前往考察。召集人陳淑華表示，水湳經貿園區目前相關公共設施尚未完備，水湳轉運中心進度落後，市府必須解決交通問題，也要重視人本環境的建置。

民進黨籍市議員張芬郁、張家銨提到，鄰近的交通與住宿還沒到位，參展期間市府應規劃接駁巴士。營運階段有大量廠商進出，卸貨區域的配置與貨車動線需妥善規劃，否則周邊交通回堵，恐波及居民生活品質。

國民黨市議員黃佳恬、林霈涵指出，綠美圖與台中會展中心開展後，湧入大量參展與觀光人潮，交通需求應提早準備，兩展館多玻璃帷幕、占地廣大，開館後空調使用，電費極龐大，是否有做節能設備。

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對此，經發局長張峯源表示，台中國際會展中心10月推出首展，將跨局處擬定交通配套措施。造訪台中的國際觀光客，每月平均約12萬人次，目前的住宿供應足夠。

建設局長陳大田指出，兩館共設計近1000個停車位，交通局將在會展中心的北側規劃停車空間。都發局長李正偉說，綠美圖、台中國際會展中心及水湳轉運中心，均有預留人本空間的設施，屆時將會打造人行空橋串聯。（編輯：李淑華）1140519