台灣職排TPVL回應球迷期待 元年賽季採落地得分制

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（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣職業排球聯盟（TPVL）今天宣布，元年賽季將以「落地得分制」為正式規則，確保聯盟制度與當前國際賽事規範相符，並回應廣大球迷期待。

預計於10月盛大開打的台灣職業排球聯盟，初期曾考慮採用「發球得分制」，然而在制度評估階段，來自各界的意見接連湧入，很多關心賽事發展的觀眾透過社群與相關管道提出具體回饋，希望比賽能具有節奏感、完整性。

抱持尊重每一個球場內外聲音的想法，台灣職業排球聯盟同步廣泛徵詢教練、選手與技術團隊的專業建議，經過賽務決策委員會決議後，最後確定採用2025年至2028年國際排球總會（FIVB）國際排球規則作為比賽制度，並改以「落地得分制」為正式規則，確保聯盟制度與當前國際賽事規範相符。

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台灣職業排球聯盟今天透過聲明指出，制度設計不只是一種比賽方式的選擇，更代表聯盟對觀眾、選手的承諾，「球迷是職業聯盟發展不可或缺的力量，希望打造的不僅是專業賽場，甚至是能讓觀眾投入、享受、產生共鳴的排球舞台。」

台灣職業排球聯盟強調，未來仍將持續保持開放態度，廣納建議與回饋，與觀眾共同打造更完整、更精彩的職業賽事文化；也期望各球團能著重選手的組訓與強度，以此優化比賽節奏與觀賽體驗，讓每一場賽事更具可看性。（編輯：張雅淨）1140519