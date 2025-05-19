加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
世衛開議辯台灣案 友邦駁斥中國曲解聯大2758決議
首頁 / 運動

台灣職排TPVL回應球迷期待 元年賽季採落地得分制

2025/5/19 19:19（5/19 19:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業排球聯盟（TPVL）2月14日成立正式邁向職業化，會長連華榮（前排左2）宣布，賽事預計10月開打，將有4隊參戰。（中央社檔案照片）
台灣職業排球聯盟（TPVL）2月14日成立正式邁向職業化，會長連華榮（前排左2）宣布，賽事預計10月開打，將有4隊參戰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣職業排球聯盟（TPVL）今天宣布，元年賽季將以「落地得分制」為正式規則，確保聯盟制度與當前國際賽事規範相符，並回應廣大球迷期待。

預計於10月盛大開打的台灣職業排球聯盟，初期曾考慮採用「發球得分制」，然而在制度評估階段，來自各界的意見接連湧入，很多關心賽事發展的觀眾透過社群與相關管道提出具體回饋，希望比賽能具有節奏感、完整性。

抱持尊重每一個球場內外聲音的想法，台灣職業排球聯盟同步廣泛徵詢教練、選手與技術團隊的專業建議，經過賽務決策委員會決議後，最後確定採用2025年至2028年國際排球總會（FIVB）國際排球規則作為比賽制度，並改以「落地得分制」為正式規則，確保聯盟制度與當前國際賽事規範相符。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣職業排球聯盟今天透過聲明指出，制度設計不只是一種比賽方式的選擇，更代表聯盟對觀眾、選手的承諾，「球迷是職業聯盟發展不可或缺的力量，希望打造的不僅是專業賽場，甚至是能讓觀眾投入、享受、產生共鳴的排球舞台。」

台灣職業排球聯盟強調，未來仍將持續保持開放態度，廣納建議與回饋，與觀眾共同打造更完整、更精彩的職業賽事文化；也期望各球團能著重選手的組訓與強度，以此優化比賽節奏與觀賽體驗，讓每一場賽事更具可看性。（編輯：張雅淨）1140519

延伸閱讀
台灣職排10月開打 高偉誠先向吳宗軒下戰帖台灣職排4隊參戰10月開打 開放4洋將同時上場SBL、WSBL熱身賽前進基隆 例行賽114年1/3開打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：