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SBL、WSBL熱身賽前進基隆 例行賽114年1/3開打

2024/12/24 12:19
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）中華民國籃球協會今天宣布，第22屆超級籃球聯賽（SBL）及第20屆女子超級籃球聯賽（WSBL）熱身賽將於27日在基隆體育館開打，例行賽則於明年1月3日在板橋體育館揭開序幕。

第22屆超級籃球聯賽（SBL）及第20屆女子超級籃球聯賽（WSBL）今天召開領隊會議，確認男、女籃合計8支球隊參賽及賽程。籃協發布新聞稿表示，會議特別強調各隊應加強法制教育、嚴禁簽賭，注意性別、種族平等，球館內嚴禁抽煙（含咀嚼煙草）等議題。

中華民國籃球協會副秘書長張承中接受中央社訪問時表示，新賽季賽制並無變動，SBL、WSBL都維持單洋將，身高上限仍各為205公分、200公分，而洋將異動截止日訂於民國114年4月7日下午5時。

相較於台灣職籃P.LEAGUE+、台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽季早已於10月登場，籃協表示，SBL、WSBL熱身賽將於12月27日起在基隆體育館展開為期3天的賽程，而例行賽將於114年1月3日在板橋體育館正式開打。

不過，例行賽從上季4地輪流舉行，新賽季少了新竹市立體育館，將分別在板橋體育館、彰化體育館及基隆體育館輪流進行，共有5階段、10個循環及136場賽事。

例行賽預計將在114年4月20日告一段落，隨即將在4月25日展開季後挑戰賽，至於5戰3勝制冠軍賽將於5月3日舉行。（編輯：張雅淨）1131224

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