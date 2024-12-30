SBL阿拉薩珍惜上場機會 盼助台啤重返冠軍

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（中央社記者陳容琛台北30日電）上季與SBL冠軍擦肩而過的台啤，新賽季將由劉孟竹執掌兵符，並補進外籍生阿拉薩，而他也相當珍惜在SBL亮相機會，期望幫助球隊重返冠軍榮耀。

過去曾是台灣職籃P.LEAGUE+首名外籍生狀元郎，現年22歲的阿拉薩（Joof AlaSan）卻以洋將身分加盟台啤永豐雲豹，不過苦無上場機會，如今在球團安排下，他前往超級籃球聯賽（SBL）發展，並在熱身賽展現不俗身手，成為台灣啤酒隊重返冠軍榮耀的重要拼圖。

台啤總教練劉孟竹今天出席開賽記者會接受媒體聯訪表示，阿拉薩進入職業後一直沒有出賽，因此相當珍惜SBL的發揮機會，「他很渴望舞台，所以在訓練過程、態度非常配合，加上我們在UBA（大專籃球聯賽）有對過，因此對彼此非常了解，他也滿融入球隊。」

上季無緣冠軍的台啤目標重返榮耀，劉孟竹期望打造快速球風，他認為團隊很清楚球風文化，甚至對新的攻防體系接受度很高，雖然一開始有點不熟悉，但透過訓練、溝通，已逐漸達到調整到位。

然而目前洋將葛拉斯（Tevin Glass）與本土球員仍有待磨合，成為劉孟竹在新賽季開打前的一大課題，他期望藉由明天練球想辦法讓彼此融入，進而備戰於明年1月3日展開的第22季SBL開幕戰，屆時台啤將對上衛冕軍裕隆集團籃球隊。（編輯：張雅淨）1131230