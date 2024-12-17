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SBL彰化柏力力新賽季「鷹勇無畏」 目標挺進總冠軍

2024/12/17 12:33（12/17 13:16 更新）
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超級籃球聯賽（SBL）彰化璞園柏力力17日舉行新賽季開季記者會，總教練吳俊雄（前右4）表示，希望球隊在戰力大幅提升後，可以闖進總冠軍賽。中央社記者黎建忠攝 113年12月17日
超級籃球聯賽（SBL）彰化璞園柏力力17日舉行新賽季開季記者會，總教練吳俊雄（前右4）表示，希望球隊在戰力大幅提升後，可以闖進總冠軍賽。中央社記者黎建忠攝 113年12月17日
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（中央社記者黎建忠彰化17日電）SBL彰化柏力力今年喊出「鷹勇無畏」年度口號，總教練吳俊雄在今天開季記者會也發下豪語，希望球隊在戰力大幅提升後，可以闖進總冠軍賽。

超級籃球聯賽（SBL）彰化璞園柏力力在2022年成立，過去2個賽季都在例行賽墊底，不過今年休兵期除了選進即戰力狀元王家昌外，還找來具有職籃經驗的林勵、楊盛硯助陣，加上禁區凶器洋將菲爾斯（John Fields）加盟，整體實力倍增。

吳俊雄在接受媒體訪問時表示，今年球隊補進很多好球員，再加上洋將菲爾斯，「我們團隊實力確實增加不少，因此目標就是要闖進冠軍戰，相信球員一定都做得到。」

談到球隊的新戰力，吳俊雄提到，狀元王家昌的觀念、技巧都沒問題，個性上更是全隊的活寶，「球隊從他加入後氣氛更融洽、更輕鬆，他甚至在入隊的第一天就說要當彰化的『字母哥』。」

至於從職籃轉戰SBL的林勵，也確定擔任球隊先發控衛角色，吳俊雄指出，「他剛來的時候，已經沒有以前高中時期MVP的眼神，所以我不斷鼓勵他，希望可以找回自信和投籃手感，這點對於球隊在場上的串聯也很重要。」

上個賽季在SBL平均上場30.1分鐘，拿下22.9分、13.8籃板、2.5助攻與1.2阻攻的菲爾斯，更被總教練形容是「天上掉下來的禮物」。

吳俊雄透露，去年球季結束後，菲爾斯主動透露想要加入的想法，「原本以為他是客套話，結果經過這個暑假的聯繫，才知道原來他是真的喜歡我們球隊年輕、有活力的氛圍。」

柏力力領隊、律師許英傑則強調，季前就安排球員參觀彰化地檢署，就是要告誡球員，絕對不能和任何非法的事情沾上邊，全隊都要以「Team彰化」為榮，積極奮戰到最後1秒。（編輯：張雅淨）1131217

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