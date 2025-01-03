楊盛硯租借至SBL柏力力 盼把握上場機會

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（中央社記者陳容琛新北3日電）SBL超級籃球聯賽彰化璞園柏力力今天以82比69擊敗台灣銀行，其中以租借加入的楊盛硯此役挹注8分，他表示希望把握上場機會，跟著這批球員成長。

第22屆SBL超級籃球聯賽今天在板橋體育館揭開序幕，上季墊底的柏力力與台銀對戰，在洋將菲爾斯（John Fields）繳出逼近「雙20」21分、19籃板帶領下，搭配後衛楊天佑挹注10分、8助攻，最後柏力力克服雙位數落後，順利在賽季首戰開出紅盤。

柏力力總教練吳俊雄賽後接受媒體聯訪時提到，年輕球隊最怕進攻當機、專注度不足及失誤，因此期許子弟兵從中成長，把勝負掌握在自己手中，不要一直被對手「一波流」，「很開心今天拿下勝利，但接下來才是硬仗，希望我們能擺脫前兩季的低潮。」

本季選擇中鋒型洋將的菲爾斯，而非過往的鋒線型洋將，吳俊雄爆料菲爾斯很喜歡柏力力展現的活力與激情，因此主動詢問想加入球隊，「而且他的個性正向，能夠push年輕球員成長，他在這個角色扮演地非常好。」

以租借方式前往柏力力的楊盛硯，今天投進2顆三分球、貢獻8分，他笑說除了上場時間比以往還多外，還一舉成為陣中第2年長的球員，「希望把握上場機會，然後跟著這批年輕球員一起成長。」

值得一提的是，此役柏力力狀元郎王家昌因挫傷提前離場，並緊急前往醫院治療，吳俊雄透露，當下他被扯了一下，導致重心跑掉，「目前骨頭狀況還可以，但復出時間仍須再跟醫院確認。」（編輯：陳政偉）1140103