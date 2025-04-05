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SBL哈孝遠不滿吹判帶台啤全隊退場 遭沒收比賽

2025/4/5 21:20（4/5 21:36 更新）
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超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（左3）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判衝進場中理論且帶隊退場，遭裁判沒收比賽。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月5日
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（左3）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判衝進場中理論且帶隊退場，遭裁判沒收比賽。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月5日
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒今天迎戰彰化璞園柏力力，決勝節還剩6分27秒時，台啤助教哈孝遠因不滿裁判吹判，衝進場理論，且帶隊退場抗議，也遭裁判沒收比賽。

超級籃球聯賽（SBL）今天在基隆市立體育館舉行，台啤第4節在還剩6分27秒時，以65比78落後，柏力力楊天佑在三分線出手，台啤曾品富不僅被吹犯規，隨後又領到技術犯規。

台啤助教哈孝遠隨後上前與裁判理論，並帶著全隊回到休息室，因台啤球員時間內未回到場上，裁判在進行倒數1分鐘後宣布沒收比賽，由柏力力收下勝利，後續台啤球員才走進場，但只能接受結果。

台啤總教練劉孟竹接受中央社訪問時表示，這場比賽從第1節開始，哨音就對台啤很不友善。

對於比賽被沒收，劉孟竹表示，才剛走進休息室，助理教練尚韋帆當下就表達要帶5名球員進場，但後來就得知比賽被沒收，也讓他驚訝地說：「速度好快。」

中華民國籃球協會則發布聲明表示，台啤在比賽進行至第4節時拒絕出賽逕自返回休息室，主裁判依據國際籃球規則第20條，當場宣布沒收比賽。

籃協進一步引述「SBL&WSBL超級籃球聯賽賽事管理辦法」第5條、罷賽規範，球團未於規定時間內出場比賽或於比賽進行中拒絕出賽者，以「罷賽」論，將對球團罰款並需依據競賽規程辦理後續。

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籃協表示，SBL為教育部體育署指導及補助賽事活動經費（含補助球隊洋將薪資等）的國內賽事，嚴重影響整體賽事形象、球迷、贊助商權益行為，若衍生相關損害賠償，將依規定提出求償或取消補助。

同時，比賽球隊相關隊職員，不得於比賽時或結束後對裁判、工作人員有任何謾罵及脫序行為，任何違紀行為將送交紀律委員會懲處。（編輯：龍柏安）1140405

劉孟竹
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