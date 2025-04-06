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SBL台啤罷賽已繳罰款 籃協：判決不服應循申訴管道

2025/4/6 17:02（4/6 17:11 更新）
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超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（中後）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判上前與裁判理論，且帶隊退場遭沒收比賽；中華民國籃球協會透露，台啤已於6日繳交罰款。（中華民國籃球協會提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月6日
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（中後）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判上前與裁判理論，且帶隊退場遭沒收比賽；中華民國籃球協會透露，台啤已於6日繳交罰款。（中華民國籃球協會提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月6日
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（中央社記者陳容琛台北6日電）針對昨役超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒遭到沒收比賽風波，中華籃協今天表示，台啤已繳交罰款，並重申對比賽判決不服應循申訴管道反映。

台啤昨天在基隆市立體育館迎戰彰化璞園柏力力，第4節剩下6分27秒時，柏力力楊天佑在三分線出手，台啤曾品富不僅被吹犯規，隨後又領到技術犯規。而台啤助理教練哈孝遠上前與裁判理論，並帶著全隊回到休息室，因台啤球員時間內未回到場上，裁判在進行倒數1分鐘後宣布沒收比賽。

依照「2025年第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽」競賽規程第14條規定，球隊不得在比賽前或比賽中棄權，違者須於下一場比賽當天中午12時前繳交新台幣60萬元罰款，否則不得繼續參加未完成的賽事。

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中華民國籃球協會透過聲明透露，台啤已於今天繳交罰款，並重申SBL是在教育部體育署指導下推廣籃球運動的賽事，包含不限於裁判執法、場務人員等一切皆秉持公正、公開的原則，「如果對比賽判決不服應循申訴管道反映，不容許任何違紀不當行為。」

至於針對台啤團隊職員的不當言行，籃協指出，將儘速召開紀律委員會討論是否懲處，審議結果出爐後再另行公布。（編輯：張雅淨）1140406

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