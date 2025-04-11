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SBL台啤罷賽風波懲處 哈孝遠遭籃協禁賽3年
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SBL台啤罷賽風波懲處 哈孝遠遭籃協禁賽3年

2025/4/11 10:52（4/11 11:10 更新）
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超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（左3）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判衝進場中理論且帶隊退場，遭裁判沒收比賽。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月5日
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（左3）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判衝進場中理論且帶隊退場，遭裁判沒收比賽。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月5日
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（中央社記者陳容琛台北11日電）日前SBL台灣啤酒發生比賽遭沒收風波，針對帶隊回到休息室的助理教練哈孝遠，中華籃協今天宣布，禁止哈孝遠在3年內擔任籃協、SBL聯盟或球隊職務。

台啤日前在超級籃球聯賽（SBL）例行賽迎戰彰化璞園柏力力，沒想到台啤助理教練哈孝遠不滿裁判吹判，因而上場與裁判理論，並隨即帶著全隊回到休息室表達抗議，不過台啤球員沒有在時間內回到球場，裁判進行倒數1分鐘後宣布沒收比賽，引發外界熱議。

針對哈孝遠行為，台啤日前已經進行內部懲處，包含扣薪2個月、剩餘例行賽禁賽，並透過聲明表達歉意，強調會對球隊內部紀律教育，避免日後重蹈覆徹。

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中華民國籃球協會近期召開紀律委員會，依照「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」，今天透過聲明宣布決議到117年4月7日止，3年期間禁止哈孝遠擔任籃協、SBL聯盟或球隊職務，同時即日起取消本季SBL賽事報名資格、禁止進入SBL的比賽場館。

另外，對於助理教練尚韋帆、林玠禾分別於賽事進行中有不當言行、踹椅子等行為，籃協表示確實也有違反懲處辦法第6條第1項第8款、第10款，不過考量是初犯，因此僅給予書面申誡，若之後再犯類似情形，將送請紀律委員會加重處分，「如果不服本處分，可向申訴評議委員會提起申訴。」（編輯：李錫璋）1140411

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