PLG林志傑與勇士續約再戰一季 許晉哲：溝通有好結果

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃PLG台北富邦勇士今天傳出好消息，之前曾表態可能是生涯最後一季的「野獸」林志傑已與球隊提前續約、將再戰一季，領隊許晉哲說：「球團積極溝通終於有了好的結果。」

林志傑為台灣籃壇的看板球星，曾多次披上國家隊戰袍，自2003年起挑戰超級籃球聯賽（SBL），曾助台啤兩度奪冠，後來轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），並在2019年返台加盟富邦勇士，幫助勇士締造P. LEAGUE+ 3連霸霸業。

林志傑在本季開打前的球隊開季記者會曾透露，本季可能是生涯最後一季，隨著例行賽將進入尾聲，動向也備受矚目。

勇士球團今天發布新聞稿宣布，經球隊制服組與林志傑各方面討論、評估後，雙方達成共識，決定提前續約，林志傑確定將以球員身分繼續拚戰2025-26賽季。

勇士領隊同時也身兼總教練的許晉哲透露，林志傑近期狀況很好，所以對於再戰1年有了想法及信心，他也開心地說：「球團積極溝通終於有了好的結果。」

球隊指出，林志傑在評估身體狀況允許後，願意再戰一年，對球隊來說當然是好事，球隊不僅能針對下季整體戰力做完整規劃，還能為林志傑籌辦風光引退儀式。

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球隊總經理葉宗穎則說：「從開季至今，志傑在場上不斷帶給大家炸裂全場的精采表現，不敢相信他已經42歲了，而在場下，他也時時鼓勵指導年輕球員，給予新世代寶貴的經驗傳承，感謝志傑為台灣籃壇的貢獻。」

截至目前為止，林志傑本季出賽16場，場均貢獻10.1分、3.4籃板、2.8助攻，在勇士取得季後賽資格後，也將率領勇士力拚重返榮耀。（編輯：龍柏安）1140325