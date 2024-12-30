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SBL裕隆集團拚3連霸 41歲周士淵笑稱還有油

2024/12/30 19:15（12/30 19:51 更新）
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第22屆超級籃球聯賽（SBL）即將開打，裕隆男籃更名為「裕隆集團」力拚3連霸，陣中老將周士淵（右）30日笑稱自己油箱還有油，一定會在新球季好好再拚1年。圖為SBL熱身賽。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月30日
第22屆超級籃球聯賽（SBL）即將開打，裕隆男籃更名為「裕隆集團」力拚3連霸，陣中老將周士淵（右）30日笑稱自己油箱還有油，一定會在新球季好好再拚1年。圖為SBL熱身賽。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月30日
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（中央社記者黎建忠台北30日電）第22屆超級籃球聯賽（SBL）將於1月3日開打，尋求衛冕的裕隆男籃更名為「裕隆集團」籃球隊再戰新球季，已經41歲的精神領袖周士淵笑說：「我還有油，可以再戰一年。」

今年SBL和WSBL維持各4隊的規模，新賽季喊出「再戰一場」的口號，尋求3連霸的裕隆，新賽季補進外籍生阿美來捍衛禁區，加上二老周士淵、吳岱豪等人坐鎮球隊。

拿到上個賽季總冠軍賽最有價值球員的周士淵，今天出席記者會時笑說：「我就跟SBL的新口號再戰一場一樣，應該還可以再戰一年。」

周士淵提到，目前在球隊上就是擔任精神領袖的角色，球隊還是有很多年輕球員有進步空間，「我就是能打多少是多少，但我的油箱還有油，希望可以在扮演好自己的角色。」

SBL至今22個賽季，周士淵打了20個賽季，見證了整個SBL的演變。他意有所指的表示，「球員要珍惜舞台，把自己最好的一面表現出來，才對得起球迷，只要有舞台、珍惜舞台，相信外界都會看得到的。」（編輯：李亨山）1131230

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