台灣職排4隊參戰10月開打 開放4洋將同時上場

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣職業排球聯盟（TPVL）今天正式成立，預計10月4日在台北、台中兩地開打，不僅將導入主客場制，為提升比賽強度，每隊最多可派出4名外籍選手同時上場。

台灣職業排球聯盟（TPVL）今天舉辦成立記者會，教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠受邀出席，一同見證台灣排球邁向職業化。

TPVL今天記者會中公布元年標語為「即刻行動，一起讓排球越來越好」，展現推動排球職業化的決心，會長連華榮表示，成立職排聯盟是為了打造更專業、發展性競技環境，讓選手以排球為職業、全力投入訓練與比賽，進而提升台灣賽事水準，透過與國際接軌、其他職業聯賽交流，讓台灣選手有更多機會站上國際舞台。

職排元年將有4支球隊參戰，北部將由伊斯特隊與昶威隊領軍，中部則有連莊隊坐鎮，南部則有台鋼天鷹隊。賽務總監章金榮表示，目前北部、中部場館已鎖定台北市立大學天母體育館、中原大學、台灣體育運動大學，至於南部地區除了在高雄鳳山體育館外，部分賽事也會安排在台南成功大學進行。

章金榮指出，職排元年預計10月4日揭開序幕，規劃在台中、台北兩地開打，而在那之前將透過連莊盃、邀請賽，為例行賽做暖身。

值得一提的是，職排聯盟除了限制註冊選手須年滿22歲且未與其他聯盟簽約外，賽制具有3大特色，首先落實主、客場制，每隊將有48場例行賽，其中24場為主場，而季後賽將分2輪進行，第一階段由例行賽第1對決第4，第2、3名隊伍交手，採3戰2勝制，勝隊將晉級5戰3勝制總冠軍賽。

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職排聯盟賽事採5局3勝制，為增加比賽懸念與精彩度，將導入發球得分制，當第1局至第4局任一隊先取得23分時，或第5局（決勝局）任一隊先取得13分時，裁判將按壓2次蜂鳴器，後續分數將進入發球得分機制。

職排聯盟還開放4名外籍選手同時上場，且這項規定不包含外籍生與華裔選手，讓球隊能夠引進國際級選手，與本土選手相互切磋，進而提升台灣排球整體競技實力。（編輯：李錫璋）1140214