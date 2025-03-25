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連莊締造企業排球三連霸 強勢進軍職排賽場

2025/3/25 00:31（3/25 08:12 更新）
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企業20年甲級男女排球聯賽總冠軍賽24日於台大體育館舉行決勝第3戰，其中連莊男排（中）以25比18、25比19、25比21擊敗雲林美津濃，如願締造企排三連霸，全隊賽後興奮圍圈慶祝。中央社記者陳容琛攝 114年3月24日
企業20年甲級男女排球聯賽總冠軍賽24日於台大體育館舉行決勝第3戰，其中連莊男排（中）以25比18、25比19、25比21擊敗雲林美津濃，如願締造企排三連霸，全隊賽後興奮圍圈慶祝。中央社記者陳容琛攝 114年3月24日
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（中央社記者陳容琛台北24日電）力拚企業排球聯賽三連霸的連莊男排今天在總冠軍賽第3戰以3比0擊敗雲林美津濃，如願締造「連莊王朝」，接下來將正式進軍台灣職業排球聯盟（TPVL）。

企業20年甲級男女排球聯賽總冠軍賽於台大體育館點燃戰火，採3戰2勝賽制，其中男子組由挑戰三連霸的連莊與雲林美津濃正面交鋒，雖然連莊率先取得聽牌優勢，不過隨著雲林美津濃前役扳平戰局，雙方在前兩場打完戰成1比1平手。

在今天的決勝第3戰，連莊展現王者氣勢，幾乎整場壓制對手情況下，以25比18、25比19、25比21獲勝，如願完成三連霸壯舉。執行教練林豐慶賽後接受媒體聯訪時透露，本季歷經球員異動，因此一路走來跌跌撞撞，過程一直磨合溝通，「真的很開心締造三連霸」。

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接下來連莊將進軍台灣職業排球聯盟，正式向企業排球聯賽告別，林豐慶坦言，本季確實有非拿冠軍不可的壓力，如今終於完成目標，他表示之後將飛往印度與當地國家隊進行友誼賽，並專注備戰連莊盃，「我們會以更強大陣容迎接職業排球，同時延續連莊王朝」。

至於女子組部分，台北鯨華今天在決勝第3戰與高雄台電歷經5局惡鬥，最後台北鯨華以25比14、21比25、24比26、25比23、15比11上演逆轉勝，勇奪3年內第2冠。教練鄧衍敏則表示，感謝球員即使落後仍不放棄，以防守帶動進攻，「第5局是我們一整季的縮影，展現球不落地精神」。（編輯：陳彥鈞）1140325

#印度
#總冠軍賽
#排球
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