台中幼兒園傳性騷案 教育局禁止涉案教師再入園

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市西屯區某私立幼兒園有教師疑性騷及性侵幼童，檢警展開調查。教育局要求園方保留相關監視器畫面，令該師不得再入園；園方聲明表示，已啟動內部調查，全力配合檢警調查。

台中市西屯區一所私立幼兒園1名才藝體能男老師遭指控對4歲女童伸出狼爪，該事件日前被網友在社群平台發文曝光。

台中市教育局透過文字稿說明，17日接獲社群網站及家防中心兒少保案件通報，西屯區某私立幼兒園發生課後才藝體能老師疑似性侵及性騷案件，立刻通知幼兒園進行校安通報並保存相關監視錄影畫面，並令該師不得再入園。

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教育局指出，目前相關行政調查作業中，此案因檢方已受理調查，基於偵查不公開原則，教育局配合辦理，倘查有違法情事，必嚴懲不貸。

幼兒園也發出聲明稿，第一時間主動完成校安通報主管機關與啟動內部調查機制，全力配合檢警司法調查，秉持「偵查不公開」與保護當事人隱私的原則，依法不便對外說明案情相關事宜。司法調查證實有人員違法，絕不護短並負起應負責任，絕不逃避。（編輯：李淑華）1140519