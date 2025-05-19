經部：AI需求不墜 首季製造業產值連5季正成長

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（中央社記者曾智怡台北19日電）經濟部今天表示，人工智慧、雲端資料服務需求不墜，推升資訊電子產業生產動能，帶動今年首季製造業產值達新台幣4兆8984億元，較去年同季增加10.72%，為連續5季正成長；其中，電子零組件業產值破1.7兆、創歷年同季新高，為主要貢獻者。

經濟部統計處透過新聞稿說明，資訊電子產業方面，電子零組件業產值1兆7375億元，為歷年同季新高，較上年同季增加23.77%，是推升製造業生產成長的主要貢獻；其中，積體電路業因人工智慧與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工增產，年增29.65%，面板及其組件業亦因TFT-LCD面板訂單增加及價格上揚而產值增加，年增6.10%。

電腦電子產品及光學製品業則受惠人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，加上半導體產業投資動能續增，推升產值增加至4477億元，為歷年同季新高，年增32.99%。

傳統產業方面，統計處指出，近期因全球市場不確定性升高，又逢海外同業低價產品競爭，以及受廠商產線排修影響，基本金屬業產值年減10.65%、汽車及其零件業產值年減10.30%、化學材料及肥料業產值年減1.25%。

機械設備業則受惠半導體產業積極擴充先進製程產能，帶動半導體生產用設備及零組件增產，產值年增10.32%。

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統計處表示，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素，按產量觀察，114年第1季製造業生產指數98.43，較上年同季增加12.40%，連續5季正成長。

展望未來，統計處表示，國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素持續干擾全球經貿成長步調，但人工智慧、高效能運算等新興科技應用發展，帶動半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈生產持續上揚，可望支撐台灣製造業生產動能穩健成長。（編輯：黃國倫）1140519