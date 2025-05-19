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大台北宜花週五前防午後雷雨 週末鋒面雨區擴大

2025/5/19 17:42（5/19 18:18 更新）
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氣象署表示，19至23日各地大致為多雲到晴，大台北、宜花及山區防午後雷陣雨。圖為台北市信義區民眾撐傘、戴帽子遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
氣象署表示，19至23日各地大致為多雲到晴，大台北、宜花及山區防午後雷陣雨。圖為台北市信義區民眾撐傘、戴帽子遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署今天表示，23日之前各地多雲到晴，大台北、宜花及山區防午後雷陣雨；鋒面24日接近、25日影響，降雨範圍擴大，中部以北、宜蘭全天，其他地區午後防局部短暫陣雨或雷雨。

交通部中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，今天至23日各地大致為多雲到晴，花東、恆春半島偶有短暫陣雨，大台北、宜花及各地山區易有午後雷陣雨，並有較大雨勢，其中，22日鋒面水氣略接近北部海面，午後降雨較明顯，大台北及各山區可能會有局部大雨。

另外，今晚至明天上午，金馬地區可能會有霧或低雲，影響能見度。

李名翔表示，24日鋒面接近、雲量增多，午後西半部、宜花地區、台東山區易有雷陣雨；24日晚間至25日鋒面通過，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後各地局部短暫雷陣雨。

26日鋒面漸離，水氣仍偏多，北部、宜蘭還是有陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後花東地區、南部及各山區有局部短暫雷陣雨；27日東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔指出，預估28日可能在華中一帶會有新的鋒面建立，29日接近，台灣附近水氣逐漸增多，轉為不穩定的天氣，至於這波鋒面是否會直接影響台灣，仍需要再觀察。

根據氣象署網站，今天截至下午5時，高溫逾攝氏36度的地區皆位於南高屏近山區，最高溫為台南市玉井區36.9度，屏東縣內埔鄉及高雄市內門區皆為36.4度；傍晚期間因西南風沉降影響，台東縣已有焚風發生，以達仁鄉35.3度最高。

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李名翔提到，明天雲林以南至屏東、花蓮等地區仍要留意36度以上高溫。24日之前，西半部高溫約32至35度，東半部30至33度，各地低溫約23至26度；25日鋒面影響轉偏東北風，北部、宜蘭高溫略降至28、29度，其他地區變化不大；26日仍是東北風的環境，北部、宜花高溫約27、28度。後期溫度的變化要再視實際降雨情況而定。

李名翔表示，目前觀察未來一週還沒有熱帶系統發展的跡象，美國模式模擬下週南海可能會有熱帶擾動發展，但其他各國尚未出現相同預測，須持續觀察。（編輯：管中維）1140519

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