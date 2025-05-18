便利商店變身保肝衛教前哨站 偕肝基會推免費腹超

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）肝基會推廣多元化在地醫療服務，攜手便利商店成為保肝衛教前哨站，「今年超了沒」活動今天在高雄大社區舉行，提供免費肝病抽血、癌篩與腹部超音波檢查，服務逾千人。

響應政府「2025年消除C肝」目標，肝病防治學術基金會近年來在全台灣各地推動「C肝微根除計畫」及「今年超了沒－免費保肝抽血癌篩腹超活動」，盼提升B、C肝篩檢涵蓋率；「今年超了沒」活動今天在高雄大社區舉行，年滿30歲以上民眾即可參加免費腹超等檢查服務。

肝基會今天透過新聞稿，呼籲千萬不要忽略腹部超音波重要性，健保補助B、C型肝炎民眾每半年到1年接受1次腹部超音波檢查，有肝硬化者建議每3到6個月就檢查一次；腹部超音波是早期發現肝癌最好檢查工具，同時可揪出腹部許多器官疾病，包括膽囊、腎臟、胰臟、脾臟等。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作推動偏鄉免費肝病篩檢及腹部超音波檢查，歷年在全台各地門市已服務超過2萬人次；肝基會表示，這次活動透過高雄大社區9家門市張貼海報宣傳，民眾在店裡看到海報就可掃描QR Code報名，讓門市成為推動重要據點。

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肝基會進一步提到，今年也將與各地衛生所合作，在全台灣7-ELEVEN指定門市推動多場免費肝病抽血、癌症篩檢與腹部超音波檢查活動，盼達到全台灣民眾主動篩檢、積極就醫、及早治療效果，以利全面響應消滅肝病。

肝基會表示，參加腹部超音波活動民眾，現場會由專業護理人員解說腹超檢查報告結果，如有需要進一步轉診民眾，由肝基會與衛生所協助轉診並提供就醫諮詢；針對經濟弱勢族群，肝基會將提供健保未給付相關醫療補助。（編輯：陳仁華）1140518