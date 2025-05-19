加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 生活

台東氣象站建置逾1世紀 擬導入AI強化預報能力

2025/5/19 17:32（5/19 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部次長林國顯（右2）19日到中央氣象署台東氣象站視察，了解當地氣象觀測與防災作業。（氣象署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月19日
交通部次長林國顯（右2）19日到中央氣象署台東氣象站視察，了解當地氣象觀測與防災作業。（氣象署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台東19日電）台東氣象站至今已經超過1個世紀。氣象署說，未來將導入AI技術強化台東至綠島、蘭嶼的藍色公路預報能力，以及建置近岸異常波浪預警系統等。

交通部次長林國顯今天至中央氣象署台東氣象站視察，了解當地的氣象觀測與防災作業。

氣象署表示，台東氣象站自1901年成立，是台灣東部歷史最悠久的氣象觀測站之一，至今已有超過1世紀的觀測紀錄。

除了台東與蘭嶼2座署屬氣象站，氣象署說，當地還設有多達55座自動氣象站，此外還有波浪浮標與異常波浪監測站，以及42站即時地震觀測站，形成密集的觀測網，成為台東在面對颱風與地震等天然災害時，關鍵的防災資訊支援中心。

為了要提升台東預警效能，氣象署說，規劃導入AI技術強化台東至綠島、蘭嶼的藍色公路預報能力，以及建置近岸異常波浪預警系統。

google news透過 Google News追蹤中央社

林國顯說，面對日益劇烈的氣候變遷與地震風險，氣象站的角色不僅是觀測的彙整，更是地方政府不可或缺的防災夥伴。

另外，氣象署表示，新竹氣象站預計在今年建置新竹氣象科學園區，土建機電經費約新台幣5億元，並規劃耗資10億元的硬體經費要建置第7代超級電腦，未來還會有第8代、第9代的超級電腦。（編輯：李淑華）1140519

林國顯
桃機第三航廈北登機廊廳 最快9月下旬啟用立院交委會考察 台北港：續填海造陸400多公頃
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃仁勳COMPUTEX演說重點 台灣成就Blackwell晶片、輝達總部落腳北士科
21
更多編輯台推薦新聞：