台東氣象站建置逾1世紀 擬導入AI強化預報能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台東19日電）台東氣象站至今已經超過1個世紀。氣象署說，未來將導入AI技術強化台東至綠島、蘭嶼的藍色公路預報能力，以及建置近岸異常波浪預警系統等。

交通部次長林國顯今天至中央氣象署台東氣象站視察，了解當地的氣象觀測與防災作業。

氣象署表示，台東氣象站自1901年成立，是台灣東部歷史最悠久的氣象觀測站之一，至今已有超過1世紀的觀測紀錄。

除了台東與蘭嶼2座署屬氣象站，氣象署說，當地還設有多達55座自動氣象站，此外還有波浪浮標與異常波浪監測站，以及42站即時地震觀測站，形成密集的觀測網，成為台東在面對颱風與地震等天然災害時，關鍵的防災資訊支援中心。

為了要提升台東預警效能，氣象署說，規劃導入AI技術強化台東至綠島、蘭嶼的藍色公路預報能力，以及建置近岸異常波浪預警系統。

透過 Google News 追蹤中央社

林國顯說，面對日益劇烈的氣候變遷與地震風險，氣象站的角色不僅是觀測的彙整，更是地方政府不可或缺的防災夥伴。

另外，氣象署表示，新竹氣象站預計在今年建置新竹氣象科學園區，土建機電經費約新台幣5億元，並規劃耗資10億元的硬體經費要建置第7代超級電腦，未來還會有第8代、第9代的超級電腦。（編輯：李淑華）1140519