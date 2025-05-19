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苗縣估年度財源少67億元 鍾東錦：需要中央幫忙

2025/5/19 16:20（5/19 16:31 更新）
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苗栗縣政府初估今年包含統籌分配稅款及一般性補助款財源將短少約新台幣67億元。縣長鍾東錦（前中）19日在議會答詢表示，苗栗是唯一財政受中央控管、無法舉債的縣市，要努力的地方很多。中央社記者管瑞平攝 114年5月19日
苗栗縣政府初估今年包含統籌分配稅款及一般性補助款財源將短少約新台幣67億元。縣長鍾東錦（前中）19日在議會答詢表示，苗栗是唯一財政受中央控管、無法舉債的縣市，要努力的地方很多。中央社記者管瑞平攝 114年5月19日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣政府初估今年包含統籌分配稅款及一般性補助款財源將短少67億元。縣長鍾東錦今天表示，苗栗財政受控管，已無法舉債因應，一定需要中央幫忙度過難關。

立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。據行政院官員表示，25%主要是減掉基本設施中地方應負擔的部分，各縣市可以透過舉債等不同方式處理。

苗栗縣政府財政處指出，苗栗縣7至12月原一般性補助款分配及撥付數部分經費新台幣28.12億元改列為未分配數（緩撥），加計原未分配5.61億元，估計114年全年度遭凍結數計新台幣33.74億元。

此外，中央因營業稅退稅等因素，普通統籌分配稅款從114年6月底前改以「實際數撥付」，苗栗縣2、3月僅獲配月平均撥付數7至8成，4月僅以55.64%撥付，截至4月底，苗縣分配稅款較預算短收約5.94億元，推估全年普通統籌分配稅款約計短少33.2億元。

財政處官員指出，兩者合計初估全年來自中央財源將短收約66.9億元，嚴重衝擊財政，尤其現金流調度會相當吃緊。

苗栗縣長鍾東錦今天在議會答詢時指出，補助款統刪25%影響很大，苗栗是唯一財政受中央控管、無法舉債的縣市，不像新竹縣很快可以舉債100億元解決困難，苗栗已無舉債空間，要努力的地方很多。

鍾東錦說，中央預算被立法院砍了一些，結果讓地方政府來承擔，應該是有史以來第一次，他覺得有點不是那麼公平恰當，但既然已經發生了，也只能逆來順受。

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鍾東錦表示，日前已透過立委協助，北上行政院當面向主計總處主計長陳淑姿表達苗栗縣的困難，「一定要中央幫忙，不然會過不了關」，主計長也允諾會研提應對協助方案向行政院報告。

此外，立法院民進黨團針對去年底三讀通過的財劃法部分條文及114年度總預算案聲請釋憲救濟。鍾東錦認為，民主政治講究的是制度，而不是人治，有制度可遵循是最好的，各縣市不管分配多少，其實都已經有增加，站在苗栗縣立場，當然巴望著能盡快實施。（編輯：李錫璋）1140519

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