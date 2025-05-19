苗縣估年度財源少67億元 鍾東錦：需要中央幫忙

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣政府初估今年包含統籌分配稅款及一般性補助款財源將短少67億元。縣長鍾東錦今天表示，苗栗財政受控管，已無法舉債因應，一定需要中央幫忙度過難關。

立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。據行政院官員表示，25%主要是減掉基本設施中地方應負擔的部分，各縣市可以透過舉債等不同方式處理。

苗栗縣政府財政處指出，苗栗縣7至12月原一般性補助款分配及撥付數部分經費新台幣28.12億元改列為未分配數（緩撥），加計原未分配5.61億元，估計114年全年度遭凍結數計新台幣33.74億元。

此外，中央因營業稅退稅等因素，普通統籌分配稅款從114年6月底前改以「實際數撥付」，苗栗縣2、3月僅獲配月平均撥付數7至8成，4月僅以55.64%撥付，截至4月底，苗縣分配稅款較預算短收約5.94億元，推估全年普通統籌分配稅款約計短少33.2億元。

財政處官員指出，兩者合計初估全年來自中央財源將短收約66.9億元，嚴重衝擊財政，尤其現金流調度會相當吃緊。

苗栗縣長鍾東錦今天在議會答詢時指出，補助款統刪25%影響很大，苗栗是唯一財政受中央控管、無法舉債的縣市，不像新竹縣很快可以舉債100億元解決困難，苗栗已無舉債空間，要努力的地方很多。

鍾東錦說，中央預算被立法院砍了一些，結果讓地方政府來承擔，應該是有史以來第一次，他覺得有點不是那麼公平恰當，但既然已經發生了，也只能逆來順受。

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鍾東錦表示，日前已透過立委協助，北上行政院當面向主計總處主計長陳淑姿表達苗栗縣的困難，「一定要中央幫忙，不然會過不了關」，主計長也允諾會研提應對協助方案向行政院報告。

此外，立法院民進黨團針對去年底三讀通過的財劃法部分條文及114年度總預算案聲請釋憲救濟。鍾東錦認為，民主政治講究的是制度，而不是人治，有制度可遵循是最好的，各縣市不管分配多少，其實都已經有增加，站在苗栗縣立場，當然巴望著能盡快實施。（編輯：李錫璋）1140519