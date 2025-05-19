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印度軍方研究：中國向巴基斯坦提供防空及衛星支持

2025/5/19 16:41
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（中央社台北19日電）彭博報導，印度國防部旗下研究中心表示，在此次印巴空戰中，中國向巴基斯坦提供防空及衛星支持，並指中國利用印巴衝突測試其武器。但據印度軍方評估，中國防禦系統低於平均水準，在某些情況下「慘敗」。

彭博18日報導指出，印度國防部屬下的聯合作戰研究中心（Centre For Joint Warfare Studies）表示，在此次印巴空戰中，中國向巴方提供防空及衛星支持，中國的介入程度較此前已知的更直接。

聯合作戰研究中心主任庫瑪（Ashok Kumar）表示，中國幫助巴基斯坦重組其雷達及防空系統，讓巴方能更有效地偵測印度軍隊及武器的部署。4月22日在克什米爾印度控制區發生襲擊造成26人死亡後、印巴兩國爆發衝突前的15天裡，中國還幫助巴基斯坦調整對印度的衛星覆蓋範圍。

庫瑪表示，中國利用此次印巴衝突作為其武器測試場。但他引述印度軍方評估指出，中國的防禦系統低於平均水準，在某些情況下「慘敗」。

不過，庫瑪沒有提供具體細節，也沒有評論中國製殲10（J-10CE）戰機或巴基斯坦聲稱擊落印度戰機一事。

迄今印度官方沒有公開說明中國在此次印巴衝突的參與程度，中國、印度及巴基斯坦都沒有回應彭博的置評請求。

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報導指出，中國自冷戰時期已開始支持巴基斯坦，最近透過「一帶一路」計畫向巴方作出巨額投資。近年印度轉移更多軍事資源應對中印邊境衝突，不過，印度和中國最近在實現兩國關係正常化取得進展。

中國官媒央視日前宣稱，中國外銷型戰機J-10CE首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機且自身無一損失。外界認為，報導雖然沒有點名，卻是指此次印巴空戰中，巴基斯坦用中國製殲10戰機擊落印度戰機。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140519

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