紐西蘭法官接受港府任命 流亡議員嗆「粉飾太平」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨19日專電）香港政府本月初公布，紐西蘭退休法官楊偉廉接受委任為香港終審法院非常任法官；流亡澳洲的香港民主派人士許智峯向中央社指出，楊偉廉接受有關職務的舉動是替香港政府「粉飾太平」。

自從2020年7月「港區國安法」實施以來，有關外藉法官是否應該繼續留任香港終審法院的爭議，持續成為國際輿論爭議焦點；目前已有多位英國、澳洲、加拿大藉法官拒絕繼續擔任有關職務，其中包括今年4月宣佈辭職的澳藉法官範禮全（Robert French）。

紐西蘭前最高法院法官楊偉廉（William Young）近日接受香港政府任命。擁有澳、紐兩國律師資格、目前於阿得雷德（Adelaide）擔任律師的前香港立法會議員許智峯接受中央社訪問時表示，楊偉廉接受有關任命，是有利香港政府進行政治宣傳的。

許智峯說：「一位在紐西蘭法律界德高望重的退休法官接受任命，港共政府當然會拿這件事來製造新聞話題。」

香港政府網站5月8日新關公告發布有關消息時，引述香港特首李家超指「具聲望的海外法官加入終審法院作為非常任法官，彰顯『基本法』保障香港特別行政區（特區）司法機構的獨立性。」

許智峯指出，有關海外法官的任命，掩飾了香港法治已經受到中共伸手蠶蝕的問題。

許智峯提到，目前已經有多位外藉法官表示因為政治壓力而離任；在這樣的情況下，楊偉廉竟然接受香港政府任命，令人不解；許智峯說：「他（楊偉廉）沒有察覺香港近年的轉變嗎？令人更失望的是，他至今仍未公開交待接受任命的原因，態度閃躲。」

據「紐西蘭先驅報」（NZ Herald）12日報導，楊偉廉接受香港政府任命一事，近日掀起輿論爭議；對此，楊偉廉說：「如果我並未確信我接受任命是恰當做法的話，我就不會接受該法院的任命。除此之外，我沒什麼其他的話要說了。既然如此，我認為針對我的任命進行辯論是毫無意義的。」

許智峯強調，香港近年的政治高壓環境，已經成為國際社會關注焦點；即使是沒有任何法律專業背境的人都應該明白，香港的法庭已經不再是有能力捍衛法治的地方。

許智峯說：「以我自己為例，我為何要流亡海外？為何那麼多民主派的立法會議員和社運人士，目前仍被關在獄中，而且還有很長的刑期，有些人可能要關10年以上；甚至媒體大亨黎智英，有可能被移送至中國，又或者要面對終身監禁。在這種情況下，一位本來德高望重的法官竟然選擇效力於那樣的司法體系，這無論如何不是一件恰當的事情。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

於香港終審法院擔任非常任法官職務的澳藉法官祈顯義（Patrick Keane KC），於去年10月底和11月中，先後在雪梨（Sydney）和布里斯本（Brisbane）遭遇關注香港民主和法治的人士抗議。對此，香港政府指示威人士的舉動，是基於政治立場或地緣政治原因向司法人員施壓， 侵犯香港法治和司法獨立。

許智峯不同意香港政府的說法；他認為，澳洲公民以和平方式向澳藉法官表達意見，這是民主社會裡的正常行為。（編輯：高照芬）1140519