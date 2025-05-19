亞運成棒培訓隊林張子俊飆速151公里 楊振裕開轟

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）亞運成棒培訓隊藍白對抗賽今天第2戰，藍隊由19歲潛力投手林張子俊先發，投3局無失分、最速151公里，楊振裕開轟，單場2安都是長打、貢獻2分打點，藍隊以5比1搶勝。

備戰2026年名古屋亞運棒球項目，40人培訓名單在春季聯賽結束後公布，安排藍白對抗賽篩選名單，先備戰今年9月在中國舉行的亞洲棒球錦標賽，由總教練湯登凱領軍。

藍白對抗賽第2戰兩隊按照教練團規劃，各安排3名投手依序登板，藍隊由19歲投手林張子俊先發，首局讓對手3上3下，2局上被楊笑虎敲出安打，但接著連抓3個出局數，3局上被蔡岱霖敲出安打後，再連抓3個出局數沒有失分。

藍隊林張子俊總計用43球投3局，被敲出2支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分、無關勝敗，最快球速151公里。

藍隊投手陽杰恩中繼登板投3局被敲2支安打、投出4K、無失分，楊尊凱後援投3局，在8局上失掉1分非責失分、拿下勝投。

白隊19歲投手林佾葳先發表現也不差，投3局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，湯羽桐中繼投3局無失分。

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白隊後援投手黃翰克7局下接替登板有狀況，先保送陳聖賢，接著被楊振裕敲出2分砲，8局下單局再被敲出3支安打、投出2次四死球保送失掉3分，總計投3局失5分、承擔敗投。

藍隊首棒打者陳聖賢單場2安2打點，另有1次四壞保送、1次盜壘成功；楊振裕單場4打數敲出2支安打都是長打，分別為1支二壘打、1發全壘打，貢獻2分打點。（編輯：張雅淨）1140519