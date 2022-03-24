歐洲一日3會商討對策 澤倫斯基向全球喊話反戰

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北大西洋公約組織、七大工業國集團和歐洲聯盟24日罕見同日召開峰會，西方國家預料在會中警告俄羅斯總統蒲亭。圖為烏克蘭日托米爾建築被摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭近1個月，美國總統拜登今天第3度訪問歐洲，出席北約、G7與歐盟理事會會議商討對策；烏克蘭總統澤倫斯基呼籲全球公民上街發聲，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

●俄烏戰火下抵歐 拜登將提新一波對俄羅斯制裁

拜登今天出席北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）會議，討論國際社會協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵、對俄羅斯進一步制裁，以及強化北約東翼軍力等相關議題。

這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭近一個月來，拜登首度與盟邦及合作夥伴領袖面對面會談。

●澤倫斯基向全球公民喊話：上街反戰吧

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼籲全球公民上街發聲，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，在這場戰事屆滿一個月前夕，澤倫斯基在激昂的演說中，呼籲全球民眾「自3月24日起挺身反對戰爭」。

澤倫斯基在影片中以英語說：「帶著烏克蘭象徵來支持烏克蘭、支持自由、支持生命。走上廣場和街頭，站出來發聲。」

他說，「展現你的立場，從辦公室、家裡、學校和大學，以和平為名站出來」；「全世界必須阻止戰爭」。

●美正式認定俄國犯下戰爭罪 將協助司法究責

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天宣布，在審慎檢視現有資訊與情資後，美方正式認定俄國在烏克蘭犯下戰爭罪。

布林肯表示，根據多則可靠報導，俄軍在烏克蘭發動無差別攻擊，蓄意鎖定平民，並犯下其他暴行。他們摧毀住宅大樓、校園、醫院、關鍵基礎設施、民用車輛、購物中心與救護車，造成數千名無辜百姓傷亡。

●英德助烏克蘭抗俄 提供額外武器與金援

英國首相強生今天晚間表示，英國將提供烏克蘭軍方6000枚飛彈和2500萬英鎊（約新台幣9億6575萬元）的金援，用以對抗俄羅斯部隊。

德國也宣布，將額外提供2000件反戰車武器給烏克蘭，用以抵抗俄羅斯入侵。

●北約秘書長指責 中國散播「瞞天大謊」支持俄羅斯

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天指控，在俄羅斯攻擊烏克蘭之際，中國給予俄國政治支持，散播「瞞天大謊」。

史托騰柏格在北約召開緊急峰會前表示：「中國給予俄羅斯政治支持，包括散播瞞天大謊及假消息，盟邦擔心，中國可能為俄羅斯的入侵提供物資支持。」

●蒲亭：「不友善國家」買天然氣要用盧布

俄羅斯總統蒲亭今天宣布，「不友善國家」購買俄國天然氣時，須轉為以俄羅斯盧布付款。

蒲亭在與部長級官員的電視會議上表示：「當然，俄羅斯仍將按照原來合約規定的價格和數量供貨…變化的只有支付貨幣，將改為俄羅斯盧布。」

此言一出盧布大漲，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）抨擊，單方更改交易貨幣無異違約，俄羅斯天然氣的其他買家也贊同這個說法。

●俄羅斯登陸艦遭攻擊大冒黑煙

烏克蘭今天表示，烏軍擊中了一艘停泊在亞速海（Azov Sea）的俄羅斯海軍運兵艦，位置接近被俄軍包圍的港市馬立波（Mariupol）。

烏克蘭海軍在社群媒體貼文表示：「占領軍黑海艦隊（Black Sea Fleet）大型登陸艦奧斯克號（Orsk），已在俄國占領的伯德揚斯克（Berdyansk）港被我軍擊毀。」

從現場拍攝的影片可以看到，一艘停靠在碼頭大型吊臂旁的重型灰色軍艦冒出滾滾黑煙，烏克蘭海軍宣稱這艘船艦受到攻擊。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110324