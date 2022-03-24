英德助烏克蘭抗俄 提供額外武器與金援

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英國首相強生（圖）表示，英國將提供烏克蘭軍方6000枚飛彈和約新台幣9億元的金援，用以對抗俄羅斯部隊。（圖取自twitter.com/BorisJohnson）

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國首相強生今天晚間表示，英國將提供烏克蘭軍方6000枚飛彈和2500萬英鎊（約新台幣9億6575億元）的金援，用以對抗俄羅斯部隊，德國也宣布類似承諾。

法新社報導，英國在北大西洋公約組織（NATO）和七大工業國集團（G7）舉行峰會討論俄羅斯入侵一事前夕，宣布提供資金和包括反戰車及高爆武器的額外軍事硬體。

強生（Boris Johnson）表示：「英國將與我們的盟友合作，加快提供軍事和經濟支持給烏克蘭，在烏克蘭於戰鬥中扭轉局勢之際強化他們的防禦。」

唐寧街補充表示，強生將詳細說明倫敦當局打算與夥伴合作以強化烏克蘭防禦能力的意圖，包括更遠程的瞄準與情報。

強生透過聲明公布提供基輔當局的新支持計畫，他說：「我們不能，也不會在俄羅斯將烏克蘭城鎮粉碎為塵土之際袖手旁觀。」

「這場危機已經邁入一個月，國際社會面臨抉擇。我們可以讓自由的火焰繼續在烏克蘭燃燒，或冒著讓它在整個歐洲和全世界熄滅的風險。」

據路透社報導，英國表示，根據新的承諾，英國將提供多達1萬枚飛彈，並在承諾4億英鎊（約新台幣154億6000萬元）的人道主義及經濟援助外提供額外資金。

另一方面，德國國會消息人士今天向法新社透露，德國將額外提供2000件反戰車武器給烏克蘭，用以抵抗俄羅斯入侵。

烏克蘭部隊已經從德國聯邦國防軍（Bundeswehr）那裡收到1000件反戰車武器和500個「刺針型」（Stinger-type）地對空飛彈發射器。

德國先前也承諾給烏克蘭2700枚史特瑞拉（Strela）地對空飛彈，目前已提供約500枚。

不願具名的國會消息人士證實，會有額外2000件反戰車武器送往烏克蘭，印證了德國媒體圈流傳的消息。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天向國會表示：「在目前的情況下，我們是提供武器給烏克蘭數一數二大的供應者，我們並沒有為此感到驕傲，但這卻是我們現在幫助烏克蘭必須做的事。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110324