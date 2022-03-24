北約估多達1.5萬俄軍亡 俄集權致使將官親赴沙場

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯今天為黑海艦隊副司令舉行喪禮。烏克蘭表示，俄方高階軍官接連陣亡，至少有6名將領戰死。有外交官說，俄軍集權化、有等級制度，導致將領需親赴前線，因此易遭受攻擊。

美聯社報導，北大西洋公約組織（NATO）今天估計，約有7000到1萬5000名俄羅斯軍人在過去4週與烏克蘭的戰事中陣亡。相比之下，蘇聯入侵阿富汗的10年期間，估計折損約1萬5000名軍人。

北約一名高階軍事官員表示，北約這項估計是根據烏克蘭有關當局提供的消息、俄羅斯有意或無意發布的訊息以及從公開來源蒐集的情報。這名官員根據北約基本規定要求不具名發言。

烏克蘭公布極少有關自身軍事損失的消息，西方國家也沒有提供相關估計，不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近兩週前表示，約有1300名烏克蘭軍人陣亡。

路透社報導，俄羅斯今天在克里米亞（Crimea）為俄國黑海艦隊副司令巴利（Andrei Paly）舉行葬禮。烏克蘭表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄方高階軍官接二連三陣亡。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）本月20日表示，有6名俄羅斯將領和數十名上校和其他級別的軍官在烏克蘭陣亡。

俄羅斯國防部未證實其中任何一項傷亡消息。俄方自本月2日以來就沒更新俄軍傷亡人數，當時俄方在開戰一週後說有498名士兵陣亡；烏克蘭則說有1萬5600名俄軍喪命。

俄羅斯南部港市諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的地方政府2月28日在官網發聲明，證實少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）喪命，並稱他曾在敘利亞、北高加索地區與喬治亞阿布哈茲（Abkhazia）服役。

數百人今天聚集在克里米亞的塞凡堡市 （Sevastopol），參加一等海校、俄羅斯黑海艦隊副司令巴利的喪禮，現場鳴放禮砲致敬。

波蘭國防顧問公司Rochan Consulting主管穆席卡（Konrad Muzyka）說，烏克蘭估計的俄方高階將領傷亡人數似乎可信，但很難證實，實際人數也可能更少。

他說：「即使我們在談的是有兩名將領陣亡，損失也很慘重。我們不只在談將領，也在談有上校陣亡，他們在軍中的官階當然也很高。」

他說，會出現這樣的傷亡人數，代表俄羅斯對烏克蘭砲兵陣地沒有很好的掌握，且烏克蘭能成功確定俄羅斯高階軍官的位置，可能是透過攔截他們的手機訊號定位。

一位駐莫斯科的高階外交官員告訴路透社：「對我而言，重要的是上校層級以上傷亡慘重通報，他們是俄羅斯軍隊的骨幹，不是只有將領而已。」

這位外交官說，俄軍嚴重集權化、有等級制度，且缺乏獲得授權的西方式初級軍官。這位消息人士說：「上校人數太多，下士人數太少。因此，他們遭遇的情況是，需要做抉擇的任務，需要層層上報才能做出決定，但在西方，這種狀況在基層就能解決完畢。」

這位外交官表示，俄羅斯軍中的階層式結構讓高階軍官需親赴前線解決問題或提振士氣，因此容易遭受攻擊。

這位外交官說：「指揮控制集權化、未分散部署與缺乏安全通訊，也讓他們容易被烏克蘭無人機找到位置與辨識出來。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110324