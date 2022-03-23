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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

烏克蘭籲西方提供先進武器 否則無法贏得抗俄戰

2022/3/23 21:37（3/23 22:31 更新）
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烏克蘭呼籲西方領導人提供先進武器，協助軍隊和人民對抗俄羅斯。圖為日托米爾遭爆炸攻擊後的景象。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
烏克蘭呼籲西方領導人提供先進武器，協助軍隊和人民對抗俄羅斯。圖為日托米爾遭爆炸攻擊後的景象。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔22日綜合外電報導）在俄軍入侵近1個月後，烏克蘭再次呼籲西方領導人提供先進武器援助，以對抗緩慢推進的俄軍。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天晚間在一場小組討論會中表示：「我們的武裝部隊和人民都以超人般的勇氣堅守領土，但如果沒有攻擊性武器，或是可作為嚇阻手段的中程飛彈，我們就無法贏得戰爭。」

葉爾馬克說，若沒有可靠的「防空系統，可從遠距離外擊落敵人（戰機）和彈道飛彈」，烏克蘭就「不可能」有效自衛。

他還強調：「我們需要這些武器是為了嚇阻敵人，而非侵略。」

針對烏國欲加入北大西洋公約組織（NATO）一事，葉爾馬克表示：「他們不希望我們加入北約，我們可以理解，他們擔心情勢激化，但這沒辦法拯救我們。」

俄羅斯不久前宣布，在鄰近烏克蘭與北約成員國羅馬尼亞邊界的戰場上部署極音速飛彈。分析人士認為，這是全球首度動用此類武器。

美國總統拜登和其他北約會員國領導人一直加強對烏克蘭的軍事援助，包括提供有助於阻止俄軍推進的反坦克武器。（譯者：施施/核稿：張佑之）1110323

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