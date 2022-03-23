更多編輯台推薦新聞：
黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國
國際

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

不滿西方軍援烏克蘭 俄外長反控美國阻撓俄烏談判

2022/3/23 19:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭近一個月，釀成嚴重傷亡，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天反控美國設法妨礙俄烏之間試圖終結衝突的談判。

法新社報導，拉夫羅夫在俄國首都莫斯科告訴學生：「談判很困難，烏克蘭方面不斷改變立場，很難不產生美國人在支援他們的印象。」

拉夫羅夫還說，「美國人純粹認為這過程迅速結束對他們不利」，「他們指望繼續用武器為烏克蘭打氣」。

拉夫羅夫列舉的例子包括烏克蘭懇求獲得更多「刺針」（Stinger）飛彈，以及有關蘇聯時期米格戰機（MiG）的「挑釁聲明」。

後者明顯是指波蘭提議透過美國空軍基地，把自有的米格-29戰機送給烏克蘭。但這項提議已被美國拒絕。

拉夫羅夫稱，美國「顯然是希望盡可能讓我們處在軍事行動狀態，愈久愈好」。

他還說，俄國必須「保持堅定」，「西方國家想扮演某種中介角色，但我們有紅線」。

根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），近10萬民眾受困在東南港都馬立波（Mariupol）斷垣殘壁中，無食物充飢，無飲水止渴，但俄軍仍持續轟炸。聯合國也呼籲莫斯科結束這場「荒謬」又「贏不了」的戰爭。

英國國防部22日更新有關烏克蘭戰爭情勢的最新情報，內容提到烏克蘭人民持續抗議俄軍占領，俄方為了讓他們屈服，很可能加大採取暴力措施的力道。

與此同時，俄國國內也加強打壓獨立媒體，當局對報導俄軍砲擊馬立波婦產科醫院的記者涅夫佐羅夫（Alexander Nevzorov）展開刑事調查，並警告「新報」（Novaya Gazeta）不得違反俄羅斯聯邦法律，而這可能讓這家俄國最大獨立報被迫關閉。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110323

延伸閱讀
美國學者舉越南為例 指台灣不是印太烏克蘭俄烏戰爭導致121兒童喪生 烏克蘭控俄軍包圍馬立波構成種族滅絕馬立波日夜遭俄軍無情猛轟 10萬居民無水無糧
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀