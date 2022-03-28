俄羅斯稱與烏克蘭29日談判 雙方領導人無會面計畫

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄國和烏克蘭在土耳其舉行的和平談判可能將於29日展開，稱儘管目前談判幾乎毫無進展，但面對面會談依舊十分重要。俄烏領導人目前則沒有會面計畫。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天通電話後，同意由伊斯坦堡主持會談。土耳其當局希望這次會談能讓雙方停火。

土耳其方面先前表示，談判最快於今天展開，但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄方談判人員今天才抵達土耳其，不太可能馬上開始談判。

培斯科夫告訴記者，商討讓蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面的計畫毫無進展。

他也表示，俄烏目前的談判都沒有任何實質性進展或突破。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）今天表示，只有俄烏雙方在同意重要議題上取得進展，雙方領導人才有會面可能。

此外，烏克蘭士兵疑似虐待俄羅斯戰俘的影片在社群媒體流傳。克里姆林宮表示，將會對影片展開調查。

培斯科夫形容這些影片含有「恐怖影像」，需要進行法律評估，並讓那些參與他所謂「虐待行為」的人獲得制裁。

對於美國總統拜登稱蒲亭為「屠夫」，克里姆林宮也表示關切。

培斯科夫表示：「這種說法確實令人警覺。我們會持續密切關注美國總統的發言。」

拜登26日在波蘭首都華沙發表充滿激情的演說，他在譴責蒲亭是入侵烏克蘭的「屠夫」之後，於演講結束時稱：「看在上帝的份上，這人不能繼續掌權。」

白宮隨即迅速採取行動，淡化拜登的言論，否認拜登尋求莫斯科進行政權更迭。克里姆林宮則說，拜登的發言會傷害雙邊關係。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110328