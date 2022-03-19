烏克蘭難民出逃 婦孺受邊界人口販運與性侵威脅

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（中央社基輔19日綜合外電報導）隨著逃離烏克蘭戰火的弱勢群體人數增加，跨國與非政府援助組織警告，在邊界車站無所依怙的兒童與婦女，成為人口販運與性剝削的受害者，已有好幾起案例。

「紐約時報」報導，在300多萬出逃的烏克蘭難民中，大多數是婦女、兒童和老年人，有些無人陪伴、有些與親友失散。

國際移民組織（IMO）總幹事維托里諾（Antonio Vitorino）16日表示：「這些族群特別容易成為人口販運的受害者，因為他們是在非預期的情況下離開家園，過去的家庭網絡和財務安全受到嚴重破壞。」

收容最多烏克蘭難民的鄰國，已傳出性暴力和意圖人口販運的案例。

上週，位於波蘭的弗羅茨瓦夫（Wroclaw）警方逮捕一名49歲的波蘭男子，罪名是性侵一名19歲的烏克蘭女性。警方表示，嫌犯透過網路聯繫這名少女，謊稱能提供住處，由於該名少女不懂波蘭語，僅能信任向她伸出援手的人，因而不幸受害。

俄羅斯對烏克蘭開戰3週以來，已有超過190萬名烏克蘭人在波蘭找到庇護。難民湧入的速度和規模前所未見，在波蘭社會引發一場全民行動，數十萬人自發為難民提供免費住宿和交通工具。

波蘭首都華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）在最近的記者會上說：「絕大多數願意提供協助的人都是出於好意，但不幸的是，也有人想乘人之危。」

波蘭的難民援助組織Homo Faber收到志工通報，指稱有可疑人士在邊境、接待處或車站接近年輕的烏克蘭婦女，表示願意提供有住宿的工作，但這些可疑人士拒絕在網站登記為住宿家庭。

英國「衛報」報導，Homo Faber協調員維爾茲賓斯卡（Karolina Wierzbinska）透露，該組織已目睹好幾起父母將孩童獨自送到烏克蘭邊境的親戚、朋友家，卻沒有人來接小孩的案例，

她說：「這對孩子來說非常痛苦，他們可能會獨自在車站周圍徘徊、迷失方向，甚至最糟糕的情況是失蹤。很不幸的，這不是假設，已經有這樣的例子了。」

維爾茲賓斯卡表示，他們也收到人口販運、婦女遭誘騙非法工作、雇主不當對待與拒絕準時支薪，以及敲詐勒索的通報。

Homo Faber在邊境交匯處派員以降低風險，並設立24小時求助熱線，由受過訓練、熟悉烏克蘭語的志工接聽，協助過境婦女及孩童。

在鄰近邊境的幾乎每個火車站，有不少人、尤其是男性，舉著告示牌，表明願意協助難民前往歐洲各地。但維爾茲賓斯卡強調，不可能對這些人逐一審查。

她說：「我想這些人當中有90%都是善良的人，他們願意提供幫助。但局勢極為混亂，不排除有一小部分的人是罪犯，趁機對弱勢女性下手。」

Homo Faber另名協調員東布羅夫斯卡（Anna Dąbrowska）說：「不幸的是，人口販賣、性暴力、虐童和強迫勞動，往往伴隨大多數衝突而來。」（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110319