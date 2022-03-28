中俄關係密切外資不安 資本逃離中國速度前所未見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港28日綜合外電報導）北京和莫斯科關係密切令外資不安。根據國際金融協會研究，俄羅斯侵略烏克蘭後，中國經歷「前所未見」資本外逃。研究中未發現其他新興市場出現類似情況，顯示中資外流惡化。

路透社報導，國際投資組合經理人長久以來對於在中國投資總是抱持謹慎的態度，中國技術官僚在吸引外資才開始出現一些進展。

2020年中國股票雖占全球股票市值9%，但在國際投資人資金配置中僅占2.7%。嚴格的資本管制，難以捉摸的政策制定，加上中國股市投資人多以當沖為主，嚴肅的金融機構因此卻步。避險基金經理人柴諾斯（Jim Chanos）曾將中國市場比作蟑螂屋，資金進去容易，出來難。

對基金經理人來說，現在匯回資金比較容易，扭曲市場機制作法像是任意暫停交易，已全面或大多停止。被動指數編纂商開始將中國境內股票和債券納入他們的指標，國際基金也無視貿易戰和疫情，逐漸穩定加碼中國的部位。

但莫斯科侵略烏克蘭恐怕會讓國際投資人歇手。北京當局這兩年來打壓上市公司已嚇壞投資人。俄烏戰爭造成商品價格飆升，而北京當局若強迫國內企業協助俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）躲避制裁。美國恐怕很快將施以報復。

中國股市是全球除了俄羅斯以外，表現最差的股市。國際金融協會（Institute of International Finance）數據顯示，中國股市平均每日資金外流金額一度逼近5億美元（約新台幣144億元）。

退休基金和保險業者通常買進資產後傾向長期持有，它們的資金外流將造成不利的衝擊。雖然以絕對數字來看，它們的資金不大，但它們的投資有助穩定市場價值，安撫通常不信任國內分析師和評級機構的中國投資人。國營媒體則是將國際投資人對中國投資熱情視為對北京專制政府的背書。

倘若這波資本外逃持續，恐在政治敏感時刻加重目前這波賣壓。中國國家主席習近平料將在今年稍後連任第三屆。對改革派來說，資本外逃代表北京當局吸引國際資金行動的挫敗。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110328