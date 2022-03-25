拜登赴歐促孤立俄羅斯 推動盟友示警北京別站錯邊[影]

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）美國總統拜登今天在布魯塞爾出席3場峰會，除促國際進一步孤立俄羅斯、支持將俄羅斯逐出G20外，另則劍指中國，推動歐洲盟友公開發聲，警告北京不要與莫斯科同一陣線。

美國總統拜登昨晚抵達比利時布魯塞爾，今天出席包括北大西洋公約組織（NATO）、 七大工業國集團（G7）及歐洲聯盟等3大領袖會議，對外聯合西方盟友團結抗衡俄羅斯侵略烏克蘭。

在馬不停蹄行程中，拜登更進一步推動國際舞台上孤立俄羅斯，在北約會後記者會上回覆媒體提問是否認為應該將俄羅斯逐出G20時，他說「我的答案是肯定的」，指俄羅斯應該被排除在G20之外。

拜登說逐出的決定由G20的所有成員國決定，但緊接著說如果G20中有國家反對，那麼他認為應該讓烏克蘭以觀察員身份參加G20的會議。

他此行除推動對俄羅斯加大制裁及孤立外，也劍指中國是背後支持俄羅斯侵略的藏鏡人角色，他說向中國領導人習近平明確表示，如果中國在這場戰爭中幫助俄羅斯領導人蒲亭，將會有後果。

拜登強調「我沒有威脅，但我向習近平明確表達了」，相信習近平明白中國選擇與西方合作會有更好的未來，而不是與俄羅斯聯繫在一起，且呼籲歐盟和北約可以建立一個系統，以追踪某些國家是否被俄羅斯作為規避國際制裁的避風港。

而拜登在布魯塞爾的一日行，已讓歐洲盟友更願意公開警告北京不要與莫斯科同一陣線。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，他敦促中國譴責俄羅斯的侵略，指他曾與習近平通話，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）均主張中國應譴責入侵烏克蘭。

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）認為，中國有一個簡單的選擇，加入俄羅斯，即對烏克蘭發動戰爭，轟炸婦女、兒童和醫院，或者與歐洲、美國和西方民主國家合作。他認為這是中國必須做出的選擇。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）希望中國不要支持俄羅斯，指中國是一個大國，應與所有其他國家一起為和平而努力。

媒體詢問瑞典總理安德森（Magdalena Andersson），可以相信中國在當前俄烏衝突下會做正確的決定嗎？她表示，這是今天峰會的一項議題，認為歐盟可以對中國採取一致性的行動。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說，歐盟與中國即將舉行領袖峰會，今天有相關的討論非常好，如果中國幫助俄羅斯，國際上對俄羅斯制裁就不會如預期的奏效，強調中國當然是這場戰事主要參與者，歐盟必須確保中國在這場戰爭中站在歷史的正確一邊。（編輯：楊昭彥）1110325