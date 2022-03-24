北約峰會聲明 籲中國停止協助強化俄國假訊息

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）北約組織今天舉行緊急峰會後發表聲明，針對俄羅斯侵略烏克蘭，30成員國領袖呼籲中國不要支持俄國，並敦促中國停止協助強化俄國關於戰爭的不實敘述。

包括美國及英國等30個北大西洋公約組織（NATO）成員國領袖今天齊聚布魯塞爾北約總部舉行緊急峰會，討論俄羅斯侵略烏克蘭情勢，經過一個上午的會議後發表聲明，表示俄烏戰爭是數十年來對歐洲及大西洋安全的最嚴重威脅，北約以最強烈的措辭譴責俄羅斯，呼籲俄國立即停戰並撤軍。

聲明指出，北約將繼續在網路、化學、生物、放射與核威脅等領域向烏克蘭提供援助，盟國們另同意將努力提高軍費比例。

聲明並指向中國，呼籲包括中華人民共和國在內的所有國家，不以任何方式支持俄羅斯，及避免採取有助俄羅斯規避國際制裁的行動。

這份聲明並強調，北約盟國對中國官員最近公開評論感到憂慮，呼籲中國停止強化關於克里姆林宮對戰事的不實敘述，特別是關於俄羅斯宣傳戰事以及對北約的立場，以促進和平解決衝突。

中國外長王毅近期曾表示，中國主張尊重保障各國主權及領土完整，烏克蘭也不例外；但他附和俄羅斯反對北約東擴的立場，以及指聯合國安全理事會對俄國採取制裁行動應給緊張局勢降溫而非「火上澆油」。

在俄烏戰事期間，俄羅斯發布造假的消息，像是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已倉皇逃離首都基輔，還有美國在烏克蘭闢建發展生物武器實驗室等，近期中國媒體就像是傳聲筒照本宣科。

且中國迄未加入國際社會強烈抨擊俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的行列，拒絕譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵略行徑。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基會上另透過視訊向北約發表演說，請求北約盟國提供更多武器，表示烏克蘭軍隊已經在軍力不對等的條件下抵抗了一個月，烏克蘭需要不受限制的軍事援助。

澤倫斯基說北約盟國合計有數萬輛坦克，烏克蘭只要求提供百分之一，烏克蘭也請求北約能提供戰機，這樣就不會有那麼多人在戰火中不幸喪生。

對此，今天北約聲明則指出，北約盟國已批准增強東翼戰力，將在包括保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞及斯洛伐克另部署4個新戰鬥群，但並未對部署以及如何協助烏克蘭軍備進一步說明。（編輯：徐崇哲）1110324