中國對烏克蘭戰爭堅稱中立 拉第三世界國家助陣

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（中央社台北20日電）中國國務委員兼外長王毅今天聲稱，在烏克蘭問題上，很多國家「與中國一樣有很多共同語言」，中國和開發中國家「既有合理的關切，也有相似的立場」，處理問題不只有戰爭和制裁兩種選擇。

王毅並藉此暗批西方國家說，各國都有權獨立自主決定對外政策，不應被強迫選邊站隊，尤其要「抵制冷戰思維，反對陣營對抗」。

王毅並對中國在聯合國議決烏克蘭問題時投下棄權票宣稱，他贊同棄權票「也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度」的說法。

根據中國外交部官網，王毅今天在北京與阿爾及利亞外長拉馬姆拉（Ramtane Lamamra）當面會談後共同會見記者。他在回答媒體詢問，中國是否和開發中國家對烏克蘭戰爭「有自己的看法和立場，目前似乎存在一個廣大的中間地帶」時，作上述表示。

王毅聲稱，他這段時間與很多亞洲、非洲國家外長交換意見，感覺到「世界上很多國家與中國一樣，高度關注烏克蘭危機發展，也有很多共同語言」。

他宣稱，「我們都認為『聯合國憲章』的宗旨和原則應當得到遵循，國際爭端應當通過和平手段得到解決，當事方應當盡快停火止戰」。

王毅說，他贊同拉姆馬拉的一個觀點：在聯合國大會討論烏克蘭問題時，中國、阿爾及利亞及不少國家投了棄權票，「棄權票也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度」。

王毅強調，烏克蘭危機的溢出效應波及全球。在這一問題上，包括中國和開發中國家在內的「大多數國家，我們既有合理的關切，也有相似的立場」。首先是「大家普遍認為，處理國際地區熱點問題，並不是只有戰爭和制裁兩種選擇，對話談判才是根本解決之道，當前形勢下更應堅持這一方向」。

他說，世界經濟復甦態勢不應受到破壞。在疫情衝擊背景下，不斷升級的單邊制裁將造成全球產業鏈供應鏈斷裂，導致各國民眾生活受到衝擊，「各國人民並沒有責任為地緣衝突和大國博弈埋單」。

王毅又說，各國都有權獨立自主地決定自身對外政策，不應被強迫選邊站隊。處理複雜問題，對待不同意見，不應採取「非敵即友、非黑即白的簡單化做法」，尤其要「抵制冷戰思維，反對陣營對抗」。

他最後宣稱，各國的主權獨立和領土完整任何時候都應得到尊重。這一原則「對所有國家和地區都應適用，不應當有例外，更不能搞雙重標準」。（編輯：邱國強）1110320