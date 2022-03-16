俄烏戰爭北京不表態選邊 戰狼官宣戳穿中立假面

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（中央社台北16日電）俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京當局高層僅呼籲和談卻不願嚴正表態選邊，但官媒及技術官僚對於戰事的論述，毫不掩飾顯露戰狼作風，甚至甘當俄國的傳聲筒，戳穿中共表象中立的假面。

俄烏戰火正熾已歷時數週，雖然中國國家主席習近平尚未就此公開發言，不過國務院總理李克強與外交部長王毅的對外說法，均秉持著呼籲冷靜理性和平對話的基調。

甚至中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪最近在羅馬會晤美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），雖然雙方就台灣與香港、藏獨及疆獨等議題針鋒相對磋商長達7小時，不過談到俄烏戰爭，楊潔篪還是重申中方勸和促談的立場。

據美國之音（VOA）報導，外交政策（Foreign Policy）雜誌副編輯巴默（James Palmer）指出，辨識中國領導層的真正態度，與其看他們在國際場合說什麼，不如觀察中國的大內宣。

果不其然，攤開中國官媒和外交技術官僚自戰爭爆發以來，呈現在新聞版面、社群網站等管道的報導及論述，充斥著親俄、反美反西方的戰狼言論，完全有別於楊潔篪、李克強與王毅苦心營造的中立話術。

像是俄國政府至今仍迴避入侵烏克蘭的事實而聲稱這是「特別軍事行動」（Special Military Operation），中國官媒也沿襲這個詞彙，2月24日俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布揮軍入侵當天，新華社隨即報導「普京決定在頓巴斯地區發起特別軍事行動」。

同理可證，北京官方高層也絕口不提入侵，頂多就是王毅10日與義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）視訊通話提及「停火止戰」，這也是王毅首次用「戰爭」形容俄烏衝突。

對於北大西洋公約組織（NATO）東擴感到芒刺在背是俄羅斯急欲以武力罷黜烏克蘭親西方政權的原因之一，而有關北約東擴對於俄羅斯而言是「合理安全擔憂」（legitimate security concerns）的類似說法，近來爭相浮現於各大中國官媒。

好比外圍官媒環球時報官網環球網2月28日的報導「烏克蘭危機根源——北約東擴威脅俄安全」，破題的導言就直指北約擴張逼近俄國邊境，影響俄羅斯的安全。

又是同理可證，中國常駐聯合國代表張軍在聯合國發言即暗批北約東擴，並說地區安全不能以「強化甚至擴張軍事集團」來保障。

此外，戰爭期間舉凡俄羅斯發布經查驗是造假的消息，像是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已倉皇逃離首都基輔，還有美國在烏克蘭闢建發展生物武器實驗室等，中國官媒就像是傳聲筒也都照本宣科、照單全收。

於是中央電視台3月12日的新聞直播間即以將近3分鐘的篇幅，探討「美國在烏克蘭生物實驗室裡的那些『黑料』」。

再度同理可證，中國外交部發言人趙立堅分別在8日及14日的例行記者會，均提及美國在烏克蘭打造生物武器實驗室的傳聞，並且言之鑿鑿指稱，「美國駐烏克蘭使館在其網站上刪除所有相關文件，是想要隱藏什麼？」

英國廣播公司（BBC）記者雖然當場揭穿他的不實說法，並稱文件似乎都還掛在網站沒有刪除，趙立堅仍堅不退讓說「我看到的訊息跟你不同」。

自由亞洲電台（RFA）報導，研究中俄關系的美國喬治亞州立大學全球傳播學助理教授雷普尼科娃（Maria Repnikova）分析，儘管中俄官媒可能沒有協調如何處理戰事的消息，但彼此互通心照不宣的默契。

對照中國處理俄烏戰爭的兩手操作，美國之音報導，當前美國和歐洲依然在努力遊說，希望北京幫助制止莫斯科的侵略，專家擔心這只是西方的「一廂情願」（wishful thinking）。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）分析師蘇拉（Etienne Soula）即表示，各方低估中國在相當程度支持俄羅斯及俄羅斯發布的訊息，「把中國想像成這場危機的中立調停者有些天真」。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110316