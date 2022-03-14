北京帕運閉幕 中國央視不翻譯帕委主席和平訴求致詞[影]

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國際帕委會主席在北京冬季帕運閉幕式上提及對和平訴求，但央視轉播時沒有翻譯這段談話。（圖取自twitter.com/Paralympics）

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（中央社東京14日綜合外電報導）北京冬季帕運13日晚間在國家體育場（鳥巢）正式閉幕。因俄羅斯入侵烏克蘭，國際帕委會主席在閉幕式上致詞時提及對和平的訴求，不過中國中央電視台轉播時沒有翻譯這段談話。

日本讀賣新聞報導，國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）昨晚在北京冬奧閉幕式上以英語致詞，讚許選手是「希望的燈塔、和平的衛士」，不過轉播的中國中央電視台（CCTV）沒有把「和平的衛士」翻譯成中文。

此後，帕森斯提及帕運是「和平的希望」，CCTV翻譯時另譯為「成為一個大家族的希望」。

報導指出，日前北京帕運開幕式時，帕森斯的致詞也有一部分沒有被同步翻譯，IPC要求CCTV提出說明，但截至12日都沒有收到回覆。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110314