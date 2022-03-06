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主席北京冬季帕運開幕演說PRC講成ROC 國際帕委會致歉

2022/3/6 21:13（3/7 02:41 更新）
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國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯在北京冬季帕運開幕式，把中華人民共和國講成中華民國。（圖取自Paralympic Games YouTube頻道網頁youtube.com）
國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯在北京冬季帕運開幕式，把中華人民共和國講成中華民國。（圖取自Paralympic Games YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社台北6日綜合外電報導）國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯在北京冬季帕運開幕式，把「中華人民共和國（People's Republic of China）」講成「中華民國（Republic of China）」，委員會為此道歉。

彭博報導，從開幕式影片中可發現，國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）誤稱習近平為「中華民國」主席。

根據國際帕委會官方微博帳號上的中文聲明，帕森斯當下情緒非常激動，無意之中說錯了。

國際帕委會在寫給彭博社的書面回覆中表示：「我們在演說中用了錯誤的頭銜。安德魯（帕森斯）提到習近平是哪國的主席時，本來是想說『中華人民共和國』。只是講錯了。」

帕森斯利用4日晚間上台機會，強烈譴責戰爭，表示「奧林匹克和平休戰」絕對不能違反。他告訴北京國家體育場內的觀眾：「21世紀是對話和外交的時代，不是戰爭和仇恨的時代。」

帕森斯說，他對當下世界發生的事件感到「震驚」，但未特別提及中國的親密夥伴俄羅斯，或俄羅斯正對烏克蘭進行侵略。

但他譴責戰爭的內容，在國營中央電視台（CCTV）的轉播中未被譯成中文。國際帕委會已要求中國國營的廣播公司做出解釋。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110306

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