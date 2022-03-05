主席反戰演說被審檢 IPC質問北京

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京5日綜合外電報導）國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee，IPC）今天表示，IPC主席昨天在北京冬季帕運開幕式上強有力的反戰演說，明顯遭到審檢，該會已要求中國國營的廣播公司做出解釋。

IPC主席帕森斯（Andrew Parsons）利用昨晚上台的機會，強烈譴責戰爭，表示「奧林匹克和平休戰」絕對不能違反。

他告訴北京國家體育場內的觀眾：「21世紀是對話和外交的時代，不是戰爭和仇恨的時代。」

帕森斯說，他對當下世界發生的事件感到「震驚」，但未特別提及中國的親密夥伴俄羅斯，或俄羅斯正對烏克蘭進行侵略。

但他譴責戰爭的內容，在國營中央電視台（CCTV）的轉播中未被譯成中文。

在某個時間點上，電視台顯然也降低了他講話的音量。

IPC 發言人史彭斯（Craig Spence）告訴法新社：「我們知道相關的報導，並已要求中央電視台作解釋。」

「時隔24小時我們仍在等候回應。」（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1110305