反戰致詞被消音 帕運主席還在等央視給個交代

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（中央社張家口10日綜合外電報導）國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯今天表示，他仍在等待中國中央電視台解釋，何以他近一週前在北京冬季帕運開幕式致詞時的強烈反戰言論受到明顯審查。

法新社報導，中國中央電視台（CCTV）並未回應IPC的質問，也未保證這種情況不會在13日的閉幕式上重演。

帕森斯（Andrew Parsons）今天告訴法新社：「還沒有回音，我們詢問了這件事，還在等候他們提出看法或解釋…讓我們等等，看他們怎麼說。」

帕森斯4日晚上在帕運開幕致詞時強烈譴責戰爭，當時他告訴北京國家體育場（鳥巢）內的觀眾，「21世紀是對話和外交的時代，不是戰爭和仇恨的時代」。

他並說，他對當前世局感到「震驚」，但未明指中國盟友俄羅斯出兵烏克蘭一事。

央視當時並未譯出這些反戰說詞，翻譯員對此沉默。而在某個時間點上，電視台似乎也降低他說話的音量。

北京對於俄烏衝突一直採取謹慎的外交路線，拒絕譴責莫斯科。中俄上月才發表聯合聲明，宣告兩國友誼「沒有止境」。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110310